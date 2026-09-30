'경희대 영문과' 지승현 "母, 토익 점수 거의 만점…교장 은퇴 후 영어 문화 해설사 변신" ('편스토랑')

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[스포츠조선 이우주 기자] 신상출시 편스토랑' 지승현 어머니가 배우 아들 자랑에 나선다.

10월 1일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '5도2촌' 로망을 실현 중인 시골쥐 편셰프 지승현의 고향 나들이가 이어진다. 앞서 지승현은 안동의 고향집을 찾아 부모님과 시간을 보냈다. 이 과정에서 지승현이 교육자 집안의 아들임이 밝혀지기도.

지승현의 아버지는 무도 10단에 중, 고등학교 체육교사 출신으로 최근 요리에 취미를 붙여 집에서 요리를 담당하고 있다고. 이날 아버지는 그간 갈고닦은 요리를 아들 앞에서 뽐내며 예상 밖 예능감으로 큰 웃음을 빵빵 터뜨려 눈길을 끌었다. 지승현의 어머니 역시 영어 선생님에 이어 장학사, 교감-교장 선생님으로 근무 후 은퇴하셨다고.

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이날 공개되는 VCR 속 지승현은 안동에 위치한 하회마을의 만송정 숲을 찾았다. 이곳은 지승현이 출연한 KBS 2TV 드라마 '고려거란전쟁'의 오프닝을 촬영한 곳으로도 유명하다. 안동이 유네스코 세계유산도시인만큼, 많은 외국인 관광객들이 풍경을 감상하고 있었다. 이때 남다른 영어 실력으로 외국인 관광객들에게 안동의 매력을 설명 중인 사람이 있었으니, 바로 지승현의 어머니였다.

지승현은 어머니의 남다른 영어 실력을 공개했다. 앞서 지승현 역시 통역 없이 해외 미팅을 진행할 정도로 유창한 영어 실력을 공개해 화제를 모았다. 지승현은 "예전에 엄마와 같이 토익 시험을 봤는데 엄마는 거의 만점이었다"라며 "제 점수는 말씀드릴 수 없다"라고 해 웃음을 자아냈다.

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영어도 유창한 지승현의 어머니는 현재 안동에서 영어 문화 해설사로 활동 중이라고. 지승현의 어머니는 외국인 관광객들에게 바로 그 장소에서 촬영한 아들 지승현의 드라마 '고려거란전쟁'의 한 장면을 보여주며 흐뭇해했다. 관광객들 역시 감탄하며 신기해했다고.

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이를 지켜보던 지승현은 관광객들 앞에 직접 나서 인사를 건네며, 모두의 요청에 즉석에서 깜짝 놀랄 연기까지 선보였다. 과연 드라마 영상 속 바로 그 한국 배우를 만난 외국인 관광객들은 어떤 반응을 보였을까. 지승현은 어떤 연기를 보여준 것일까. 그 자세한 이야기는 10월 1일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다

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wjlee@sportschosun.com