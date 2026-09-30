'암살자(들)', 역사 논란 속 해외선 폭풍 호평 "권력 맞선 언론인 스릴러"

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사왜곡 논란이 거세지고 있는 가운데, 해외에서는 작품의 정치 스릴러적 완성도와 메시지를 높게 평가한 반응이 나와 눈길을 끈다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일 광복절 기념식에서 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 실제 사건에 영화적 상상력을 더해 사건을 추적하는 기자와 형사의 이야기를 그렸다.

국내에서는 개봉 이후 영화가 실제 역사와 다른 가설을 제시하는 방식을 두고 '역사왜곡' 논란이 불거졌다. 특히 박정희 전 대통령과 당시 중앙정보부 등을 둘러싼 영화 속 설정이 관객들에게 실제 역사적 사실처럼 받아들여질 수 있다는 비판이 제기됐다.

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반면 해외 평단에서는 다른 지점에 주목했다. 토론토국제영화제를 통해 '암살자(들)'을 접한 영국 영화 전문매체 '스크린 데일리'는 작품을 권력의 정보 통제와 이에 맞서는 언론의 이야기를 담은 긴장감 있는 스릴러로 평가했다. 특히 영화가 언론의 자유를 강조하면서 국민을 속이는 부패한 권력을 비판하는 메시지를 담았다고 해석했다.

미국 영화평론 매체 '로저에버트닷컴' 역시 언론의 자유와 권력자의 정보 통제, 진실을 향한 집념이라는 주제에 주목하며 작품을 긍정적으로 평가했다.

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영화 전문매체 '더 아시안 컷'도 기자와 형사가 권력의 방해 속에서 사건의 진실을 추적하는 과정에 높은 점수를 줬다.

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다만 해외에서도 영화가 제시하는 내용을 역사적 사실로 단정하지는 않았다. 일부 해외 매체는 '암살자(들)'이 실제 사건을 기반으로 한 극화된 작품이며 새로운 역사적 증거를 제시하는 영화는 아니라는 점을 짚었다.

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해외에서는 정치·언론 스릴러로서 호평을 받은 '암살자(들)'이 국내에서는 영화적 상상력의 허용 범위를 둘러싼 역사왜곡 논란의 중심에 서면서 엇갈린 반응을 낳고 있다.

한편 '암살자(들)'은 제51회 토론토국제영화제 갈라 프레젠테이션 부문에 초청돼 월드 프리미어로 공개됐다. 당시 4차례 일반 상영 4256석이 모두 매진됐으며, 국제 관객상에서 두 번째 차점작에 이름을 올렸다.

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이후에도 리우데자네이루국제영화제, 싱가포르국제영화제, 파리한국영화제, 하와이국제영화제 등에 잇따라 초청됐다. 특히 싱가포르국제영화제와 파리한국영화제에서는 개막작으로 선정되며 해외 영화계의 관심을 이어가고 있다.

olzllovely@sportschosun.com