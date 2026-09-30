[SC현장] "윤시내도 오케이"…클유아, 재즈까지 잘하는 '음악맛집'(종합)

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[스포츠조선 백지은 기자] 새롭고 강렬한 클로즈유어아이즈가 온다.

30일 오후 1시 서울 강남구 리버사이드호텔에서 클로즈유어아이즈의 미니 4집 '256th 노트' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.

전민욱은 "4월 '포즈' 이후 5개월 만에 컴백이다. 팬분들과 좋은 추억을 만들고 싶어서 기대하며 준비했다. 재즈에서 영감을 받은 앨범인 만큼 새로운 모습 보여드리고자 열심히 노력했다"고 밝혔다.

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30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 전민욱. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

클로즈유어아이즈는 JTBC '프로젝트7'을 통해 선발된 전민욱 마징시앙 장여준 김성민 송승호 켄신 서경배로 구성된 7인조 보이그룹이다. 2025년 4월 발매한 데뷔 앨범 '이터널티'가 초동 31만장을 돌파, 역대 보이그룹 데뷔 초동 5위 기록을 세웠다. 타이틀곡 '내 안의 모든 시와 소설은'으로는 데뷔 6일 만에 음악방송 1위 트로피를 거머쥐었다.

30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 마징시앙. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

힙합이나 청량 콘셉트가 주를 이루는 보이그룹 시장에서 서정적인 R&B 기반 멜로디컬한 음악을 내세워 데뷔 1년 만에 미니 1~3집 누적 판매량 120만장을 넘겼고, 특히 전작인 미니 3집 '블랙아웃'은 초동 57만장을 돌파하며 커리어하이를 달성했다. 이에 클로즈유어아이즈는 미국 빌보드가 선정한 '상반기 베스트 K팝 25선'에 2년 연속 이름을 올리기도 했다. 또 일본 러시아 캐나다 홍콩 마카오 미국 등에서 단독 팬콘서트 및 투어를 성공적으로 마친 '메가 신인'이다.

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장여준은 "투어를 하며 팬분들과 소통하고 무대에서 에너지를 내는 부분에서 성장한 것 같다"고, 서경배는 "무대 경험이 쌓이면서 우리끼리의 호흡이 발전했다"고 전했다.

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30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 여준. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

'256th 노트'는 순간을 살아가며 느끼는 가장 솔직하고 꾸밈없는 '찰나의 감정'을 세상에 존재하는 가장 짧은 음표 중 하나인 '256th 노트'라는 키워드로 풀어낸 앨범이다.

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장여준은 "장르에 국한되지 않고 다양한 음악을 들려드리고자 앨범을 준비했다. 모든 장르가 듣기 좋으실 것"이라고, 서경배는 "많은 장르를 자유롭게 우리만의 느낌으로 풀어냈다"고 자신했다.

30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 김성민. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

타이틀곡 '드롭 댓!'은 한국 재즈 펑크의 시초 격인 윤시내의 '이 밤을 즐겁게'를 샘플링, 90년대 스트릿 힙합 스타일로 재해석한 곡이다. 어디로 튈지 모르는 재즈의 즉흥성이 힙합 특유의 샘플링 작법과 결합돼 독특한 분위기를 자아내며 강렬한 인상의 스트링 라인과 업라이트 베이스 사운드가 더해져 클로즈유어아이즈만의 유니크한 감성을 드러낸다.

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송승호는 "재즈 펑크 장르를 처음 접하게 돼서 어색하기도 했고 새롭기도 했다. 대선배님의 곡을 샘플링하게 되어 부담감도 있었지만 잘해야겠다는 마음으로 열심히 했다. 우리만의 매력을 보여드리기 위해 제스처, 표정 등에 신경을 많이 썼다"고, 장여준은 "곡의 리듬감에 집중하며 자연스럽게 표정이나 제스처가 묻어날 수 있도록 연구했다"고 소개했다.

전민욱은 "데뷔 이후 서정적이고 멜로디컬한 노래를 많이 들려드렸는데 재즈라는 장르가 즉흥적인 요소가 많고, '듣기 좋은 음악'이라는 우리의 강점과 재즈의 특성이 잘 맞는다고 생각했다. 한 장르에 갇혀있기 보다는 자연스러운 우리의 모습을 보여드리고 싶어서 도전을 하게 됐다. 윤시내 선배님의 곡과 90년대 스트릿 힙합도 우리 세대 이전의 음악이라 멤버들끼리 공부도 많이 하고 얘기도 많이 나눴다. 음악을 이해하려는 노력들을 했다"고 말했다.

30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 켄신. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

'이 밤을 즐겁게'의 원가수인 윤시내 역시 차세대 루키의 도전을 기쁘게 받아들였다.

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전민욱은 "선배님께서 정말 감사하게도 흔쾌히 샘플링을 허락해주셨다. 제가 '이밤을 즐겁게'를 들었을 때 '그 시대에 이렇게 앞서나가는 음악이 있을 수 있나'하는 감정을 느꼈다. 선배님을 직접 만나뵙지는 못했지만 만약 우리 음악을 들으신다면 '우리 음악도 이 세대를 대표하고 앞서나가는 음악'이라고 해주신다면 좋을 것 같다"고 바랐다.

30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 송승호. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

이밖에 이번 앨범에는 재즈의 자유로운 감각을 힙합과 R&B 문법으로 재해석한 선공개곡 '오픈 유어 아이즈', 독특한 매력의 '바이브 체크', 팔세토 가창이 인상적인 '슬로울리 블리드', 소년미로 가득한 '풀 포 유', 주혜린이 피처링으로 참여한 '베이비 보사노바', 전 멤버가 작사에 참여한 '이터너티' 등 총 7개 트랙이 수록됐다.

성민은 "'바이브 체크'를 노래하기 위해 고릴라 선배님의 '리틀 심즈'를 공부하면서 영감을 받아 작업했다"고, 마징시앙은 "영원한 우정을 생각하며 가사를 썼다"고, 서경배는 "작사를 하면서 멤버들의 우정, 앞으로도 영원히 함께하고 싶은 마음을 간절하게 얘기하고 싶어서 진지하고 빠르게 가사를 썼다"고, 켄신은 "예전에는 일본어로 먼저 가사를 쓴 뒤 한국어로 번역하는 방식으로 가사를 쓰다 보니 아쉬움이 있었다. 그래서 한국어 공부를 다시 해서 처음부터 한국어 가사를 쓰려고 노력했다"고 설명했다.

30일 서울 신사동 더리버사이드호텔에서 보이그룹 '클로즈 유어 아이즈' 4번째 미니 앨범 '256th Note' 발매 기념 기자간담회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 클로즈 유어 아이즈 멤버 서경배. 신사동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

클로즈유어아이즈는 이날 오후 6시 '256th 노트'를 발표, 본격 활동에 돌입한다.

장여준은 "음악에 우리만의 이야기가 담겨야 한다고 생각해 장르에 국한되지 않는 다양한 시도와 도전을 하고 있다. 언어에 대한 어려움이 있는 멤버들도 음악적 욕심이 넘쳐나는 팀이기 때문에 계속 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하고 있다. 음악 맛집이라는 수식어를 받게된다면 좋을 것 같다"고, 켄신은 "이 앨범으로 더 많은 분들에게 클로즈유어아이즈의 이름을 알리고 싶다. 우리 음악이 너무 좋다고 생각하면서 행복하게 무대하고 싶다"고, 마징시앙은 "음악방송 1위 하고 싶다. 만약 1위를 한다면 멤버 전원 즉흥연기를 해보겠다"고, 전민욱은 "앨범을 낼 때마다 그랬듯 우리의 음악을 많이 알리고 팬분들께 좋은 추억을 남겨드리고 싶다는 게 가장 큰 목표다. 전보다 좀더 많은 분들이 우리 노래를 들어주시면 좋겠다"고 밝혔다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com