"다 자처한 거니까"...'박성광♥' 이솔이, 단발 변신 후 '의미심장' 한마디

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 오랜 시간 유지해온 긴 머리를 과감하게 자르고 단발머리로 변신했다.

이솔이는 지난 29일 자신의 SNS를 통해 "싹뚝싹뚝"이라는 짧은 글과 함께 달라진 헤어스타일을 공개했다.

오랫동안 고수해온 긴 머리를 자르고 한층 가벼워진 모습으로 변신해 눈길을 끌었다.

Advertisement

특히 이솔이는 헤어스타일 변신과 함께 의미심장한 글을 남겨 관심을 모았다.

그는 "후회할 것 없어요. 다 자처한 거니까요. 그냥 살아가야죠. 내일 뭐 먹지. 내일 뭘 얼마나 열심히 하지?"라고 적었다.

Advertisement

새로운 변화를 알리는 듯한 모습과 함께 전한 글에 팬들의 관심이 이어지고 있다. 다만 이솔이가 해당 글을 통해 구체적으로 어떤 상황이나 심경을 언급한 것인지는 밝히지 않았다.

Advertisement

한편 이솔이는 지난 2020년 개그맨 박성광과 결혼했다. 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 결혼 생활과 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

Advertisement

이솔이는 앞서 여성암 투병 사실을 직접 고백하기도 했다. 당시 수술과 항암치료를 받았다고 밝히며 자신의 투병 과정을 솔직하게 공개했고, 많은 응원과 격려를 받았다.