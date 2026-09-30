김수미, 개코와 이혼 후 배우 도전 "손석구에게 맞아도 좋아" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] 뷰티 브랜드 CEO이자 인플루언서 김수미가 '라디오스타'에서 2030 여성들의 '추구미'로 통하는 남다른 감각을 공개한다. 패션, 뷰티 릴스로 100만 조회수를 기록하고 럭셔리 뷰티 브랜드의 러브콜까지 받고 있는 그는 뷰티 브랜드 성공 스토리부터 마흔이 넘어 시작한 연기 도전까지 솔직하게 털어놓는다.

오늘(30일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연하는 '멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?' 특집으로 꾸며진다.

김수미는 자신이 운영한 뷰티 브랜드의 성공 비화를 공개한다. 과거 브랜드가 완판을 기록하고 일본까지 진출했다고 밝힌 것. 그는 원래 피부가 좋았던 사람이 아니었다며 피부가 좋아지는 과정을 주변과 공유하다가 자신처럼 예민한 피부로 고민하는 사람들이 함께 사용할 수 있는 제품을 만들고 싶다는 생각으로 브랜드를 시작했다고 설명한다.

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최근에는 2030 여성들의 '추구미'로 주목받고 있다. 김수미는 오랫동안 인스타그램에 패션과 뷰티 콘텐츠를 올려왔다며 특히 맨얼굴에서 시작해 메이크업과 헤어를 완성하는 과정을 담은 릴스들이 100만 조회수를 기록하며 큰 호응을 얻고 있다고 밝힌다.

이 같은 SNS 활동을 계기로 럭셔리 뷰티 브랜드의 행사 제안도 이어지고 있다고 밝힌다. 김수미는 해외 행사에 초청받으면서 리무진과 비즈니스석을 제공받았던 경험까지 공개해 럭셔리한 인플루언서의 삶에 대한 궁금증을 유발한다.

김수미표 '요즘 감성' 사진 촬영법도 공개된다. 몸을 길게 보이도록 찍는 방식은 이제 지난 트렌드라면서 오히려 위에서 광각으로 찍어 얼굴은 크게, 다리는 짧게 보이도록 자연스럽게 촬영하는 것이 요즘 스타일이라고 설명한다. 그의 설명에 출연진도 요즘 핫한 '항공 MZ샷'으로 직접 촬영법을 따라 하며 웃음을 더한다.

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김수미의 뷰티 사랑은 미국 유학 시절부터 남달랐다고. 당시 화장품을 살 돈이 없던 그녀는 저렴한 미국 대형마트 화장품 코너에 들러 눈과 입술 등 얼굴 곳곳에 독특한 색조 제품을 직접 테스트했다고 밝힌다. 여러 화장품을 한꺼번에 바른 채 웃픈 비주얼로 집까지 1시간을 걸어갔다며 어린 시절부터 남달랐던 '코스메틱 덕후' 면모를 드러낸다.

최근에는 마흔을 넘긴 뒤 연기라는 새로운 분야에도 도전하고 있다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 김수미는 연기를 배우고 싶어 직접 선생님을 찾아가 수업을 받고 최근에는 생애 첫 드라마 오디션까지 봤는데, 특히 함께 연기해보고 싶은 배우로 손석구를 꼽는다. 그는 손석구의 팬이라며 "맞아도 되고 욕을 들어도 된다"라고 솔직한 바람을 말해 웃음을 자아낸다.

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뷰티 브랜드 CEO로서의 완판 신화부터 100만 조회수를 기록하는 SNS 감각, 학창 시절부터 이어진 코스메틱 사랑과 생애 첫 드라마 오디션까지 김수미의 이야기는 오늘(30일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

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한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com