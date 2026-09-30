'암살자(들)', 1점 평점 테러에 매크로 의혹…네이버, 결국 '긴급 조치'

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 '별점 테러' 논란이 거세진 가운데 네이버가 영화 관람평과 공감·비공감 수의 중복 반영 현상을 확인하고 긴급 조치에 나섰다.

네이버는 지난 29일 '영화 관람평 및 공감수 중복 반영 현상 조치 안내' 공지를 통해 "최근 일부 관람평이 중복 등록되거나 공감·비공감 수가 중복 집계되는 현상이 있었다"고 밝혔다.

네이버에 따르면 문제 확인 직후 긴급 조치가 진행됐으며 현재는 같은 현상이 발생하지 않도록 개선됐다. 중복 등록된 관람평은 삭제하고 공감·비공감 역시 중복 집계된 수치를 제외해 정상적으로 반영할 예정이다.

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특히 이번 조치는 '암살자(들)'을 둘러싸고 비정상적인 평점과 공감 수에 대한 의혹이 확산된 시점에 이뤄져 관심을 모았다. 일부 관람평에는 공감 수가 137만 건을 넘어서는 등 이례적인 수치가 나타나면서 온라인에서는 매크로 등을 이용한 것이 아니냐는 의혹까지 제기됐다.

지난 23일 개봉한 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 사건의 배후와 이를 둘러싼 의혹을 영화적으로 재구성하면서 개봉 전후 역사 왜곡 논란과 정치권 공방에 휩싸였다.

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논란은 온라인 평점으로도 번졌다. 실제 영화를 관람하지 않아도 참여할 수 있는 네이버 네티즌 평점에는 1점 평가가 대거 쏟아졌다. 반면 실제 관람 인증을 거친 이용자들의 평가는 이보다 크게 높게 나타나면서 실관람객과 네티즌 평가 사이의 격차가 주목받았다.

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한편 온라인 논란과 달리 극장에서는 흥행을 이어가고 있다. 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망에 따르면 '암살자(들)'은 지난 29일 하루 6만1496명의 관객을 동원하며 전체 박스오피스 1위에 올랐다. 누적 관객 수는 169만5104명이다.

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olzllovely@sportschosun.com