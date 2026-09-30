'암살자(들)' 허진호 감독 "배우들 정말 힘들어해..왜곡 프레임-악플 참담"

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[스포츠조선 이지현 기자] 영화 '암살자(들)' 허진호 감독이 역사 왜곡 논란이 거세지는 가운데 출연 배우들까지 힘든 시간을 보내고 있다고 털어놨다.

30일 유튜브 채널 '봉지욱의 오프더레코드'에는 영화 '암살자(들)'을 연출한 허진호 감독과의 인터뷰가 공개됐다.

이날 허 감독은 최근 불거진 역사 왜곡 논란에 대해 입을 열면서 무엇보다 함께 작품을 만든 배우와 스태프들이 받는 충격을 언급했다.

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허 감독은 "영화를 만들었을 때 배우들과 스태프들이 정말 열심히 일했다"며 "이렇게 폄하될 줄은 몰랐다. 배우들도 지금 어떻게 보면 되게 힘들어한다"고 말했다.

이어 "배우들도 이런 내용들을 다 알고 작품에 들어왔는데 이렇게까지 역사 왜곡 논란으로 프레임을 씌우니까…"라며 안타까운 심경을 드러냈다.

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실제로 '암살자(들)'을 둘러싼 논란은 작품을 넘어 출연 배우들에게까지 번지고 있다. 극 중 사회부 기자 한영일을 연기한 이민호의 SNS에는 "이런 영화에 출연하다니 실망이다", "역사 왜곡인 줄 알고 출연했느냐"는 취지의 비판성 댓글이 잇따랐다. 영화 VIP 시사회에 참석한 뒤 추천사를 남긴 이영애와 김고은 등도 SNS에서 악성 댓글의 표적이 됐다.

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특히 주연 배우 유해진에게는 영화와 무관한 광고에까지 불똥이 튀었다. 유해진이 모델로 등장한 버거 브랜드의 유튜브 광고 영상에는 영화 출연을 문제 삼는 반응과 광고 계약 해지를 요구하는 목소리까지 나온 것으로 전해졌다. 결국 유해진이 등장하는 일부 광고 영상의 댓글 기능이 중단됐다.

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허 감독은 현재 영화에 제기되고 있는 비판이 서로 다른 쟁점을 하나로 묶고 있다는 취지의 주장도 폈다. 그는 논란과 관련해 "'박정희가 육영수를 죽였다, '북한 영화를 따라 했다', '김정일이 사과했다'는 이야기가 나오는데 세 개가 다 다른 이야기"라고 말했다.

특히 영화가 박정희 전 대통령이 육영수 여사의 죽음을 지시했다는 내용을 담고 있다는 일각의 해석에는 선을 그었다.

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허 감독은 "저도 박정희가 육영수를 죽이라고 시켰다는 내용을 가지고 영화를 만들지 않았다"며 "그건 모순되고 개연성이 없기 때문"이라고 강조했다.

영화의 모티브가 된 자료와 관련해서는 MBC 다큐멘터리 '이제는 말할 수 있다'를 거론했다. 허 감독은 해당 프로그램이 당시 여러 관계자를 직접 만나 취재했다는 점을 높이 평가하면서 한일 양국의 정치·경제적 이해관계와 일본 우익 등을 둘러싼 시각에 주목했다고 설명했다.

다만 이를 역사적 사실로 단정해 영화에 담은 것은 아니라는 게 허 감독의 설명이다. 그는 한일 경제 관계와 일본 우익, 기업, 한국 정부 등의 이해관계가 연결됐을 가능성을 하나의 '가정'으로 가져왔다면서 "저도 이 부분을 워낙 '이거다'라고 얘기하지 않았던 것 같다"고 했다.

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그러면서 "다 가정으로 많이 가져갔기 때문에 이것을 단순히 왜곡이라고 프레임을 씌우는 것"이라며 "어떤 목적이 있어서 이 영화를 만들지는 않았다"고 강조했다.

한편 '암살자(들)'은 1974년 8월 15일 광복절 경축식장에서 발생한 육영수 여사 피격 사건을 모티브로 한 작품이다. 당시 수사당국은 재일교포 문세광이 박정희 전 대통령을 저격하려다 육 여사가 총탄에 맞아 숨진 것으로 결론 내렸다.

하지만 영화는 사건 당시 발사된 총탄과 현장 상황 등에 의문을 제기하고, 공식 발표와는 다른 가능성을 추적하는 이야기를 담으면서 개봉 이후 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 특히 박 전 대통령 또는 당시 권력기관이 사건에 개입했을 가능성을 암시하는 것으로 해석될 수 있다는 비판이 정치권을 중심으로 제기됐다.

국민의힘 일부 의원들은 "역사 왜곡", "근거 없는 음모론"이라고 비판하며 제작진의 사과와 정정 조치를 요구했고, 박정희대통령기념재단도 상영 중단을 요구했다. 제작진을 사자명예훼손 등의 혐의로 고발하는 움직임까지 이어지면서 논란은 영화계를 넘어 정치권과 법적 공방으로까지 번지고 있다.

이에 제작진은 지난 28일 공식 입장을 내고 "특정한 역사적 결론을 새롭게 확정하거나 기존의 사실을 부정·왜곡하기 위해 제작된 영화가 아니다"라고 반박했다. 또한 공개된 기록과 자료, 서적, 다큐멘터리 등을 조사한 뒤 영화적 상상력을 더한 극영화라며 "영화 어디에서도 특정 인물을 사건의 배후로 규정하고 있지 않다"고 밝혔다.

olzllovely@sportschosun.com