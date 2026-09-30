'배성재♥' 김다영, 이때도 임신 중이었나…살 오른 모습으로 '옥문아' 동반 출연

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[스포츠조선 이우주 기자] 김다영 SBS 아나운서의 임신 소식이 알려진 가운데, 배성재와 동반 출연하는 '옥문아'에도 관심이 쏠리고 있다.

30일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 '14살 차이 아나운서 부부 배성재♥김다영의 끝나지 않는 플러팅 논쟁!'이라는 제목의 예고 영상을 공개했다.

14살 차이의 신혼부부인 두 사람은 여전히 깨가 쏟아지는 모습을 공개해 눈길을 모은다. 연애시절 애칭이 '애기', '강아지'였다는 두 사람은 연인으로 발전한 러브스토리를 공개하는데, 누가 먼저 플러팅 했는지에 대해 의견이 갈리며 논쟁을 벌였다.

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배성재는 "밥을 먹고 커피를 마시는데 (뚫어지게 쳐다보더라.) 그 모습이 도발적이었다"며 김다영이 먼저 플러팅했다고 주장했지만 김다영은 "그때 둘이 있었는데 '지하철 타겠다. 가셔라' 했는데 계속 따라오셨다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

이에 배성재는 "(김다영이) 아이스크림을 먹겠다더라. 스푼이 하나였다. 먹던 걸로 떠주더라"라고 또 다른 플러팅을 언급했고 김다영은 "오늘따라 왜 이러지?"라고 당황한다.

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두 사람의 예고 영상에서 돋보인 건 김다영의 비주얼. 김다영은 몸매가 드러나지 않는 오버핏의 블랙 원피스를 입고 있었다. 특히 김다영은 이전보다 살이 오른 모습으로 출연해 임신 여부에 대해 궁금증을 모았다.

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이날 김다영이 올해 연말 출산을 앞두고 있다는 소식이 뒤늦게 알려졌다. 배성재 소속사 SM C&C 측은 "두 사람이 새 생명을 맞이할 준비를 하고 있다"며 "출산 예정일을 비롯한 세부 사항은 사생활 보호 차원에서 상세히 확인드리기 어렵다"고 밝혔다.

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한편, 배성재 김다영 부부가 출연하는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'은 오는 10월 6일 방송된다.

wjlee@sportschosun.com