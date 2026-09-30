황보라, 친정母 '황혼육아' 논란 해명…"시터 거부한 건 엄마, 푹 쉬시게 챙기는 중"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 친정어머니와의 대화를 공개하며 최근 불거진 '황혼육아' 관련 우려에 직접 입을 열었다.

지난 29일 황보라의 유튜브 채널에는 친정어머니와 함께 진솔한 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 황보라는 최근 영상에 달린 '황혼육아 시키지 마세요', '시터를 쓰시는 게 좋을 것 같다'는 댓글을 언급했다.

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일부 시청자들이 친정어머니의 육아 부담을 걱정하자 이에 대한 자신의 입장을 직접 설명한 것이다.

황보라는 "우리도 이모님을 쓰자고 얘기를 했는데 엄마가 절대 안 된다고 하더라"고 말했다. 친정어머니에게 육아도우미를 구하는 방안을 제안했지만, 어머니가 이를 거절했다는 설명이다.

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이에 황보라의 친정어머니는 "나는 손자 우인이보다 할배가 더 힘들다. 밥상 차리는 게 힘들다"고 털어놨다. 손자를 돌보는 것보다 오히려 남편의 식사를 챙기는 일이 더 힘들다는 솔직한 고백이었다.

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황보라는 "엄마가 맨날 하는 소리가 '우인이 없으면 우리 어찌될 뻔했노'다"라며 아들 우인이를 향한 친정어머니의 각별한 애정을 전했다.

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이어 황보라는 친정어머니의 황혼육아에 대한 자신의 마음도 밝혔다. 그는 "견디기 힘든 순간도 있지만 우인이 옆에 할머니가 있듯, 엄마 옆엔 제가 있기에 제가 책임지고 엄마를 지키려 한다"고 말했다.

그러면서 "기쁜 마음으로 도와주시지만, 저도 최대한 푹 쉬실 수 있게 잘 챙겨드리고 있다. 다들 걱정해주셔서 감사하다"고 덧붙였다.

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한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 차남이자 배우 하정우의 동생인 김영훈과 결혼했다. 두 사람은 슬하에 아들을 두고 있다.