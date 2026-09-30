'역사강사' 최태성도 '암살자(들)' 영상 내렸다..지무비·이동진 이어 줄줄이 삭제

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[스포츠조선 이게은기자] 영화 '암살자(들)'의 역사 왜곡 논란이 이어지고 있는 가운데, 스타 역사 강사 최태성도 관련 영상을 비공개 처리해 눈길을 끈다.

최태성은 지난 22일 유튜브 채널 '최태성 2TV'을 통해 '[보기 전★영화 암살자(들)] 문세광은 왜 방아쇠를 당겼나. | 역사는 재밌다 101'라는 제목의 영상을 게재했다.

이 영상은 지난 28일 기준 조회수 약 32만 회를 기록했지만, 30일 현재는 비공개 처리해 찾아볼 수 없다. 별다른 설명 없이 갑작스럽게 영상을 비공개한 것을 두고, 역사왜곡 논란을 의식한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.

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'암살자(들)' 관련 영상이 삭제된 건 이번이 처음이 아니다. 구독자 417만명을 보유한 영화 유튜버 지무비, 영화평론가 이동진도 리뷰 영상을 비공개로 전환했다.

'암살자(들)'은 1974년 8월 15일, 대한민국을 충격에 빠뜨린 영부인 저격 사건의 의혹과 배후를 추적하는 이야기를 담았다. 허진호 감독의 작품으로 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했다. 지난 23일 개봉 후 4일 만에 100만 관객을 돌파, 추석 연휴 박스오피스 정상을 지켰다.

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영화는 고(故) 육영수 여사 저격 사건을 영화적 상상력으로 재구성했는데 여기에서 역사 왜곡 논란이 일었다. 당시 특별수사본부는 '조총련'(재일본조선인총연합회)에 포섭된 문세광이 북한 공작지도원으로부터 저격 지령을 받았다고 발표했고 문세광은 사형에 처해졌다. 하지만 영화는 사건 배후에 공범이 있었을 가능성과 정권의 개입 여지를 암시, 역사적 사실과 허구의 경계를 두고 거센 비판이 제기됐다.

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이후 제작진은 "1974년 발생한 역사적 사건을 모티브로, 당시 사건과 관련하여 작성된 다양한 기록을 바탕으로 영화적 상상력을 더해 재구성한 극영화"라며 정치적 목적 의도로 제작된 영화가 아니라는 입장을 밝혔다. 하지만 출연 배우가 광고하는 제품을 불매하자는 여론이 나오고 정치권 공방까지 이어지는 등 파장은 거세지고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com