"입소문 열기 시작"…'부활남: 더 레드', 개봉과 동시 에그지수 96% 달성

사진 제공=CGV

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '부활남: 더 레드'가 개봉과 동시에 에그지수 96%를 기록했다.

'부활남: 더 레드'가 개봉과 동시에 CGV 에그지수 96%를 달성하며 입소문 열기에 박차를 가하고 있다. 개봉 전 시사를 통해 실관람객들의 호평이 잇따르며 기대감을 높인 데 이어, 개봉 당일 영화를 관람한 관객들의 극찬 리뷰가 이어지며 '부활남: 더 레드'를 향한 관심이 더욱 뜨거워지고 있다.

특히 부활할수록 강해진다는 참신한 설정으로 완성된 한계 없는 액션 시퀀스와 시원시원하고 속도감 있는 전개, 매력적인 배우들이 완성한 빈틈없는 시너지를 향한 호평이 쏟아지고 있어, 향후 '부활남: 더 레드'의 행보에 이목이 집중된다.

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한편 '부활남: 더 레드'는 근거 없는 자신감이 유일한 스펙인 취준생 석환이 죽은 뒤 72시간이면 부활하는 능력을 갖고 있다는 걸 알게 된 후 의문의 추격을 당하며 펼쳐지는 이야기를 그린 작품이다. 배우 구교환, 신승호, 강기영, 김시아, 김성령이 출연했고, '뷰티 인사이드' '독전 2'의 백종열 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com