블핑 지수, 결국 눈물..'파리 엄마' 故마틸드 유족 만나 위로

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 블랙핑크 멤버 지수가 세상을 떠난 디올 홍보 책임자 고(故) 마틸드 파비에의 딸을 만나 눈물을 흘렸다.

지수는 29일(현지 시간) 프랑스 파리에서 열린 디올 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 참석했다.

이날 행사에는 마틸드의 딸도 함께했다. 지수는 마틸드의 딸을 보자마자 울컥했고 두 사람은 포옹했다. 지수는 마틸드 딸에게 "괜찮냐"라며 조심스레 물었고 마틸드 딸은 "난 아직도 엄마가 많이 그립다"라고 말했다. 지수는 마틸드 딸의 등을 어루만지며 계속 위로했다.

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잠시후 마틸드 딸은 자신의 아버지에게 지수를 "엄마의 한국 딸"이라고 소개했고, 지수는 결국 참았던 눈물을 쏟으며 "자꾸 눈물이 난다"라고 말했다.

마틸드는 패션계에서 영향력 있는 인물로, 지수가 디올 패션쇼 등 디올 행사에 참석할 때마다 살뜰히 챙겨 '지수 파리맘'이라는 애칭으로 불리기도 했다. 하지만 지난 8월 교통사고로 향년 57세 나이로 갑작스럽게 세상을 떠나 안타까움을 안겼다. 당시 지수는 "디올과 함께한 제 여정의 아주 처음부터, 당신은 저를 그토록 따뜻하고 친절하게 대해줬다. 세월이 흐르는 동안 우리는 정말 많은 특별한 순간들을 함께 나눴고, 당신이 제게 보여준 배려와 사랑, 그리고 지지에 대해 저는 언제나 감사하게 생각할 것"이라는 추모글을 남겼다.

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한편 지수는 지난 4일 정규 1집의 첫 번째 선공개 싱글 'CLICK(클릭)'을 발매했다.

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joyjoy90@sportschosun.com