타블로, 딸 하루 혼내다 ♥강혜정에게 혼났다 "당신은 뭐라 할 자격 없어"

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[스포츠조선 이우주 기자] 에픽하이 타블로가 딸을 혼내다 되려 아내 강혜정에게 혼난 일화를 밝혔다.

30일 타블로의 유튜브 채널에서는 '하루 혼내다 와이프한테 혼난 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

타블로는 "아내와 같이 하루한테 책상에 대해 뭐라 하고 있었다. 하루 책상에 무슨 서류 더미가 있는데 책상 반을 차지하고 있더라. 다른 거 둘 공간이 없었다. 이 기회에 가르쳐야겠다 싶어서 '하루야, 저 종이 더미 보이지? 저게 산더미같이 2주째 저러고 있는데 저 책상에서는 네가 뭐 새로 시작할 수가 없잖아. 평소에 책상을 깔끔하게 정돈해야지. 한 사람의 책상 상태가, 일하는 공간의 상태가 마음의 상태를 보여준다'고 ?C있게 했다. 아내도 끄덕거렸다"고 밝혔다.

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하지만 타블로는 다음날 강혜정에게 한 통의 문자를 받고 바로 딸에게 사과했다고. 타블로는 "다음날 회의하고 있었는데 아내한테 문자가 왔다. 제 책상 사진 하나가 왔다. '당신은 뭐라 할 자격이 없다. 딸한테 책상에 대해 잔소리할 자격이 없다'(더라)"며 "저도 인정한다. 너무 부끄럽더라. 그래서 하루한테도 애기했다. 하루도 빵터졌다. '너나 나나 한배를 탔다'고 하면서 바로 미안하다 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com