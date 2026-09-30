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타블로, 딸 하루 혼내다 ♥강혜정에게 혼났다 "당신은 뭐라 할 자격 없어"

이우주 기자

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타블로, 딸 하루 혼내다 ♥강혜정에게 혼났다 "당신은 뭐라 할 자격 없어"

[스포츠조선 이우주 기자] 에픽하이 타블로가 딸을 혼내다 되려 아내 강혜정에게 혼난 일화를 밝혔다.

30일 타블로의 유튜브 채널에서는 '하루 혼내다 와이프한테 혼난 썰'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

타블로, 딸 하루 혼내다 ♥강혜정에게 혼났다 "당신은 뭐라 할 자격 없어"

타블로는 "아내와 같이 하루한테 책상에 대해 뭐라 하고 있었다. 하루 책상에 무슨 서류 더미가 있는데 책상 반을 차지하고 있더라. 다른 거 둘 공간이 없었다. 이 기회에 가르쳐야겠다 싶어서 '하루야, 저 종이 더미 보이지? 저게 산더미같이 2주째 저러고 있는데 저 책상에서는 네가 뭐 새로 시작할 수가 없잖아. 평소에 책상을 깔끔하게 정돈해야지. 한 사람의 책상 상태가, 일하는 공간의 상태가 마음의 상태를 보여준다'고 ?C있게 했다. 아내도 끄덕거렸다"고 밝혔다.

하지만 타블로는 다음날 강혜정에게 한 통의 문자를 받고 바로 딸에게 사과했다고. 타블로는 "다음날 회의하고 있었는데 아내한테 문자가 왔다. 제 책상 사진 하나가 왔다. '당신은 뭐라 할 자격이 없다. 딸한테 책상에 대해 잔소리할 자격이 없다'(더라)"며 "저도 인정한다. 너무 부끄럽더라. 그래서 하루한테도 애기했다. 하루도 빵터졌다. '너나 나나 한배를 탔다'고 하면서 바로 미안하다 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

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