이하늬, 둘째 딸 돌잔치..드레스 대신 한복 선택 '단아한 자태'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 이하늬가 둘째 딸의 첫돌을 맞아 단아한 한복 자태를 선보였다.

한 한복 업체는 30일 공식 계정에 "이하늬 님 둘째 아기의 첫돌 축하드립니다. 소중하고 행복한 날 함께 할 수 있어서 기쁘고 감사했습니다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 이하늬는 금빛 자수가 놓인 흰색 저고리에 화사한 분홍빛 치마를 매치해 우아한 한복 자태를 뽐냈다. 저고리 앞섶에는 화려한 노리개를 더해 전통적인 멋을 살렸다.

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머리도 정갈하게 묶은 이하늬는 은은한 메이크업과 환한 미소로 고전적인 아름다움과 세련미를 동시에 드러냈다.

이하늬는 첫째 딸의 돌잔치 때에도 드레스 대신 한복을 선택한 데 이어, 둘째 딸의 첫돌에도 한복을 입으며 전통 의상에 대한 남다른 애정을 보였다.

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한편 이하늬는 2021년 2세 연상의 비연예인 남성과 결혼해 이듬해 첫째 딸을 품에 안았다. 지난해 8월에는 둘째 딸을 출산했다.

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현재 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 이야기를 그린 작품으로 송혜교, 공유, 차승원, 김설현 등이 출연한다.