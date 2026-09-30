[SC인터뷰] '스캔들' 손예진 "전국민 ♥현빈 눈치보기? NO…남편도 재밌어 해" (종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 손예진(44)이 '스캔들'을 통해 자신의 한계를 깨부수고 연기 스펙트럼을 한층 더 확장시켰다.

18일 공개된 넷플릭스 시리즈 '스캔들'은 조선시대 여성으로만 갇혀 살기에는 뛰어난 재능을 가진 여인 조씨부인과 조선 최고의 연애꾼 조원이 벌이는 발칙하고도 위험한 사랑 내기, 그리고 그 내기에 얽힌 여인 희연의 이야기를 담은 이야기로, '은교', '썸바디' 등을 연출한 정지우 감독이 메가폰을 잡았다. 손예진은 금기의 시대에 맞서 유혹의 내기를 제안한 조씨부인 역을 맡아 다채로운 열연을 펼쳤다.

손예진은 2002년 영화 '취화선' 이후 24년 만에 '스캔들'로 사극에 복귀해 화제를 모았다. 최근 스포츠조선과 만난 그는 "사극이 주는 매력이 있지만, 한복을 착용하고 머리를 해야 하는 거에 불편함을 느껴 피해왔다. 스스로 불편함을 느끼면 연기에 집중을 못할 것 같다는 생각이 들더라. '스캔들' 대본을 봤을 때, 캐릭터의 다층적인 매력이 돋보여서 도전해 보고 싶었다"며 "작품을 촬영하는 동안 조선시대 여성을 간접적으로 체험해 볼 수 있었고, 촬영을 해보니 현대극과는 완전히 다른 차원이었다"고 말했다.

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넷플릭스 시리즈 '스캔들' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

특히 손예진은 작품 안에서 다채로운 한복을 소화하며 보는 이들의 감탄을 자아내기도 했다. 손예진은 "한복이 너무 예뻐서 푹 빠졌다. 디자이너 선생님이 그 시대 양반들이 입었던 의상을 그대로 재현해 주셨다. 촬영하면서는 쉽지 않았다. 옷을 겹겹이 입어야 해서 덥기도 했다. 또 곧은 자세로 앉아 있어야 하니까, 그만큼 에너지를 많이 썼다"고 어려움을 토로했다.

지창욱, 나나와 함께 처음으로 연기 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 손예진은 "지창욱 씨와는 한번 부딪힐 때 신이 길었다. 조원도 연기하기 어려운 캐릭터인데, 그런 복잡다단한 인물을 창욱 씨가 디테일하게 잘 표현해 준 것 같다. 나나 씨는 보이는 이미지가 도시적이고 시크하면서 쿨한 느낌이 강한데, 실제로 보면 순수하다. 작품 안에선 조씨부인이 희연을 이용하는데, 대본만 봤을 때랑 실제로 연기했을 때 느낌이 또 다르더라. 막상 나나 씨와 붙으면 동병상련의 마음처럼 측은하기도 하고 연민도 느껴졌다. 그건 나나 씨가 가진 배우로서의 순수한 이미지 덕분인 것 같다"고 칭찬했다.

넷플릭스 시리즈 '스캔들' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

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손예진은 '스캔들'로, 현빈은 디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'로 올가을 글로벌 시청자들과 만났다. 서로의 작품을 봤는지 묻자, 손예진은 "저희가 아이와 같이 자서 아직 정주행을 못했다. 제대로 정주행 하려면 밤을 꼬박 새워야 해서 타이밍을 보고 있다"며 "사실 작품 공개 시점은 배우들이 미리 알 수 있는 건 아니지 않나. 나중에 비슷한 시기에 작품이 공개되는 걸 알고 나서 신기했다"고 말했다. 이어 "저도 잘은 모르지만, OTT는 영화와 다르게 4월이 빅시즌이라고 하더라. 아무래도 글로벌 플랫폼이다 보니 그런 것 같다"라며 "추석은 큰 명절인데, 저희가 찍은 작품이 나오는 건 감사한 일이라고 생각한다"고 덧붙였다.

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앞서 22일 청룡어워즈 공식 인스타그램 계정에는 지창욱의 '스캔들' 인터뷰 관련 카드뉴스 게시물이 게재됐다. 당시 인터뷰에서 지창욱은 손예진과의 러브라인에 대해 "다들 '전국민 현빈 눈치 보기'라고들 하는데, 저는 전혀 눈치를 보지 않았다. 조씨부인을 사랑한 죄밖에 없다"고 전한 바 있다.

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이에 청룡어워즈 공식 인스타그램 계정은 손예진과 지창욱을 현빈이 노려보는 듯한 모습의 사진을 합성해 웃음을 자아냈다. 해당 게시물을 본 손예진은 "여.. 여보... 여긴 웬일이야"라고 직접 댓글을 남겼고, 이를 본 팬들 사이에서는 과몰입 반응이 쏟아졌다.

이와 관련된 질문이 나오자, 손예진은 "신랑이 보내준 링크를 타고 들어갔더니 게시물이 너무 재밌어서 댓글을 달았다"며 "현빈 씨도 재밌어하면서 저한테 보내줬다"고 댓글을 남긴 비화를 전했다.

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사진 제공=넷플릭스

또한 손예진은 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 아들을 향한 애정을 드러내기도 했다. 당시 "아이가 나중에 배우를 하겠다고 하면 어떻게 할 건가"라는 물음에 "이렇게 생기면 배우를 안 하기도 힘들 것"이라고 자랑해 눈길을 끌었다. 이후 바로 후회했다는 그는 "예능에 나가서 이야기를 했던 게 활자화가 되니까 체감상 다르게 느껴졌다"고 밝혔다.

한 아이의 엄마이자, 배우로서 일과 육아를 병행하면서 느낀 점들도 털어놨다. 손예진은 "대한민국의 엄마들이 육아와 일을 병행하는 게 존경스럽다. 육아를 할 때는 뇌를 풀가동 해야 한다. 기저귀가 몇 개 남았는지, 냉장고에 음식이 뭐가 남아 있는지 아이를 케어할 땐 생각해야 하는 게 너무 많다"며 "다행히 아들이 4살이 되고부터는 말도 잘 통해서 조금은 편해졌다. 2~3살이 딱 고비였다(웃음). 아들이 그다지 떼를 쓰지 않아서 감사하게 생각한다. 육아할 땐 힘들지만, 아이가 주는 행복은 그 어떤 것과도 비교가 불가하다. 가족과 소중한 시간을 보낼 수 있어서 감사하다"고 말했다.

사진 제공=넷플릭스

실제로 아이가 커서 엄마와 아빠처럼 배우를 하게 된다면 응원을 보내주고 싶다고도 밝혔다. 손예진 "저는 좋다. 물론 연기가 쉽지 않지만, 세상에 어려움이 없는 일이 어디 있겠나. 다른 배우들의 자녀들도 보면 이쪽 일을 하고 싶어 하는 경우가 많더라. 어렸을 때부터 봐온 게 있고, 호기심으로 연결되면서 재능을 떠나 하고 싶어지는 경우가 많은 것 같다. 저는 아이가 연기에 재능이 있으면 시킬 것 같다. 재능이 없다고 하더라도, 아이가 굳건하게 하겠다고 하면 엄마의 입장에서 쉽게 막을 순 없을 것 같다. 나중에 진짜 잘하게 될 수도 있지 않나. 일단 시도를 해 보고 자기의 길이 아니라고 하면 다시 돌아오면 된다고 생각한다. 지금까지 봤을 땐 표현력은 많은 것 같은데, 어린이집에서 크리스마스 공연을 하면 무대 위에서 혼자 얼어있다. 무대 울렁증이 심한 것 같다"고 말하며 흐뭇한 미소를 지었다.

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워낙 톱스타 부부의 자녀인 만큼, 아들을 향한 대중의 뜨거운 관심에 대해선 "저랑 남편은 어쩔 수 없지만, 아이의 얼굴이 노출되는 건 민감해진다. 나중에 저희 없이 아이가 혼자 돌아다닐 수도 있는 건데, 그 부분에 있어서는 조심스럽다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com