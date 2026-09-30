'57kg' 황정음, 두 아들 육아 덕…일주일 만에 5kg 감량 "인간 마운자로들"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 황정음이 5kg 감량에 성공했다고 밝혔다.

황정음은 30일 "씩씩이들아 고맙다. 인간 마운자로들 땜시. 52.2 찌금"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에는 황정음의 운동 인증샷이 담겼다. 여행을 다녀온 후 57kg까지 살이 쪘다는 황정음은 지난 23일 자신의 유튜브 채널을 통해 "51~52kg로 갔다가 57kg이 되어서 돌아왔다. 51.7kg일 때 옷핏이 제일 예뻐서 51.7kg까지 빼보려고 한다"며 다이어트를 선언했다. 다이어트를 위해 4개월 만에 운동을 재개했다던 황정음은 선언 일주일 만에 무려 5kg 감량에 성공했다. 아들 육아와 헬스를 병행하며 다이어트에 성공한 황정음의 열심히 사는 근황이 돋보인다.

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한편, 배우 황정음은 최근 유튜브 채널을 개설해 팬들과 소통을 시작했다.

최근 영상에서 노브라로 남자 게스트를 만나러 가는 듯한 모습으로 이슈가 됐던 황정음은 "방송이라서 캡이 없는 레이스 속옷을 착용했다. 무슨 브래지어를 안 했다고 하냐. 오늘이 노브라"라며 "집에서는 하도 브래지어를 안 해서 습관이 됐다. 답답해서 캡이 있는 브래지어는 못하겠다"고 해명했다.

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wjlee@sportschosun.com