고소영 친오빠도 '연예인급' 잘생김이라니..."실물 보고 팬레터 받더라"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 고소영이 친오빠의 외모와 과거 인기를 솔직하게 공개하며 현실 남매다운 입담을 뽐냈다.

지난 29일 고소영의 유튜브 채널에는 가족과 함께 이야기를 나누는 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

이날 고소영은 친오빠가 잘생겼다는 이야기가 나오자 찝찝한 듯한 표정을 지으며 특유의 '찐남매' 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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고소영은 "딱히 뭐라고 할 말이 없네?"라며 시큰둥한 반응을 보였다. 친오빠와 닮았냐는 질문에는 "나는 아빠랑 닮고, 오빠는 엄마 닮았다"고 설명했다.

이에 고소영의 새언니는 "처음에는 고소영과 남편이 제일 닮았다고 생각했다. 그런데 요즘은 남편이 살이 찌면서…"라고 말하며 웃음을 터뜨렸다.

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고소영 역시 친오빠의 과거 외모에 대해서는 인정했다. 그는 "오빠가 진짜 잘생겼었다. 요즘엔 관리를 안 하니까"라고 말했다.

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새언니도 "옛날 사진을 봤는데 깜짝 놀랐다"고 거들었다.

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특히 고소영은 친오빠가 과거 상당한 인기를 누렸던 일화를 공개해 눈길을 끌었다.

그는 "옛날에 오빠 팬들이 집 앞에 찾아오고 그랬던 시절이 있다"며 "'소영 언니 있어요?' 하고 팬들이 왔는데 우리 오빠를 보고 반해서 팬레터를 보냈다. 오빠 인기 많았다"고 회상했다.

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그러면서도 고소영은 "근데 지금은 그냥 평범한 아저씨다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

고소영은 친오빠의 현재 생활에 대해서도 이야기했다. 그는 "오빠는 외모에 관심이 없다"며 "헤어 커트도 언니가 해준다"고 밝혀 남다른 가족 이야기를 전했다.