‘미주신경 저하’ 이상순, 결국 35일째 복귀 불가…♥이효리와 전한 뜻밖의 근황

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 이상순이 건강 문제로 한 달 넘게 라디오 DJ석을 비우고 있다. 아내 이효리와 이상순은 최근 빈자리를 채운 절친 정재형에게 선물을 건네며 고마움을 전했다.

정재형은 29일 자신의 SNS에 "상순 효리의 선물! 오늘도 완벽한 하루 사는 정재형입니다. 곧 시작!"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 이효리·이상순 부부가 정재형에게 건넨 선물이 담겼다. 약 20만원대로 알려진 M사의 보습 밤 제품으로, 이상순을 대신해 MBC FM4U '완벽한 하루 이상순입니다'의 스페셜 DJ를 맡아준 정재형에게 감사의 뜻을 전한 것으로 보인다.

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특히 이상순의 DJ 공백이 한 달 넘게 이어지고 있다는 점도 눈길을 끈다. 이상순은 지난 8월 26일 갑작스러운 컨디션 난조로 정상적인 생방송 진행에 어려움을 겪은 뒤 현재까지 35일 째 DJ석에 복귀하지 못하고 있다.

이후 이상순은 "갑작스러운 컨디션 난조로 검사를 진행한 결과 '미주신경 기능 저하'로 안정이 필요하다는 의료진의 권유를 받았다"며 정밀 검사를 기다리며 안정을 취하고 있다고 밝혔다.

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이상순이 회복에 집중하는 동안 '완벽한 하루 이상순입니다'는 스페셜 DJ 체제로 방송을 이어가고 있다. 그동안 토마스 쿡, 성진환, 권진아, 정재형 등이 차례로 이상순의 빈자리를 채웠다.

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이 가운데 최근 마이크를 잡은 정재형에게 이효리·이상순 부부가 직접 선물을 챙기며 고마움을 표현한 것. 한 달 넘게 이어진 공백 속에서도 서로를 챙기는 이들의 오랜 우정이 훈훈함을 더했다.

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한편 이상순은 지난 2013년 이효리와 결혼했다.

olzllovely@sportschosun.com