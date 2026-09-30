넷마블 '몬길: STAR DIVE', 1.4 업데이트…신규 에피소드·캐릭터 추가

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넷마블의 몬스터 테이밍 액션 RPG '몬길: STAR DIVE'가 신규 에피소드와 캐릭터를 앞세운 대규모 업데이트로 콘텐츠 확장에 나섰다.

넷마블은 30일 '몬길: STAR DIVE'에 1.4 버전 업데이트를 적용했다고 밝혔다. 이번 업데이트에서는 7번째 에피소드와 신규 지역, 신규 캐릭터 및 성장 콘텐츠 등이 추가됐다.

새 에피소드 '잿빛 요람을 흔드는 베르쇠즈'에서는 새로운 지역을 배경으로 몬스터링 29종과 링크체인 15종을 만날 수 있다. 승천을 갈망하다 공허에 삼켜진 신규 전설 토벌 몬스터 '소린'도 등장한다. 다양한 전투 패턴을 갖춘 만큼 기존 토벌 몬스터와는 다른 공략이 요구된다.

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얼음 속성의 신규 5성 캐릭터 '이자벨라'도 추가됐다. 과거 사람들을 돕기 위해 능력을 사용했지만 현재는 개인 연구에만 몰두하고 있는 천재공학도라는 설정이다. 이벤트 스토리 '경계를 넘는 방랑자들'을 통해 캐릭터의 과거와 숨겨진 이야기를 확인할 수 있으며, 이벤트 던전과 미션을 통해 얻은 재화는 소환권 등으로 교환할 수 있다.

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캐릭터 성장과 플레이 방식에 변화를 줄 신규 콘텐츠도 선보였다. '속성의 성소'에서는 보스를 처치하고 캐릭터별 신규 패시브 스킬을 성장시킬 수 있다. 모바일에서는 게임 속 캐릭터를 현실 공간에서 만나볼 수 있는 AR 촬영 모드도 이용할 수 있다. 이용자 모험 레벨의 최대치도 기존 60에서 70으로 확대됐다.

넷마블은 업데이트를 기념해 '이자벨라와 함께하는 특별 미션', '이자벨라의 7일 선물' 등을 진행한다. 이용자는 소환권과 성장 재료 등을 받을 수 있다. 0.5주년을 맞아 하프 애니버서리 특별 출석 패스와 특별 미션도 마련했으며, 0.5주년 테두리와 프로필을 보상으로 제공한다. 이와 함께 '미나'와 '나래' 캐릭터 및 아티팩트의 복각 모집도 진행한다.

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'몬길: STAR DIVE'는 이번 업데이트를 통해 신규 스토리와 캐릭터뿐 아니라 성장 시스템과 모바일 AR 기능까지 콘텐츠 영역을 넓혔다. 특히 출시 반주년을 맞아 기존 캐릭터 복각과 신규 캐릭터를 함께 선보이며 이용자들의 선택지를 확대했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com