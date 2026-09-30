[공식]배성재♥김다영, 부모 된다…결혼 1년 4개월 만에 임신

김다영(왼쪽), 배성재. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 정빛 기자] 아나운서 출신 방송인 배성재와 김다영 부부가 부모가 된다.

배성재 소속사 SM C&C는 30일 스포츠조선에 "현재 배성재, 김다영 부부는 소중한 새 생명을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 출산 예정일을 비롯한 세부 사항은 아티스트의 사생활 보호 차원에서 상세히 확인해 드리기 어려운 점 너른 양해를 부탁드립니다"라고 밝혔다.

이어 "언제나 배성재·김다영 부부에게 따뜻한 관심과 응원을 보내주셔서 감사합니다"라고 덧붙였다.

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배성재와 김다영은 약 2년간 교제한 끝에 지난해 5월 부부의 연을 맺었다. 당시 1978년생인 배성재와 1992년생인 김다영은 14세 차이로도 화제를 모았다.

두 사람은 별도의 결혼식을 올리지 않고 양가 가족들과 식사 자리를 갖는 것으로 예식을 대신했다. 이어 결혼한 지 약 1년 4개월 만에 소중한 새 생명을 맞을 준비 중이라는 소식이 전해져, 반가움을 산다.

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배성재는 2005년 KBS 광주방송총국 아나운서로 방송 생활을 시작한 뒤 2006년 SBS 공채 14기 아나운서로 입사했다. 월드컵과 아시안게임, 올림픽 등 굵직한 스포츠 경기에서 캐스터로 활약하며 SBS 간판 스포츠 아나운서로 자리매김했다. 2021년 SBS를 퇴사한 뒤 프리랜서 방송인으로 활동하고 있다.

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김다영은 목포MBC와 부산MBC를 거쳐 2021년 SBS 경력직 아나운서로 입사했다. 'SBS 8뉴스' 평일 스포츠뉴스와 '스포츠 투나잇' 등을 진행했으며, SBS 예능 '골 때리는 그녀들'에도 출연했다. 지난해 4월 SBS를 퇴사했다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com