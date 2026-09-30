송일국 키가 제일 작네..186cm 된 중2 삼둥이 폭풍성장 근황 "작은 아기들이었는데"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 송일국의 세쌍둥이 아들 대한·민국·만세의 폭풍 성장 근황이 공개됐다.

최근 강릉의 한 커피전문점 측은 "송일국 형님과 삼둥이. 와, 진짜 작은 아기들이었는데 이제 182cm인 나보다 훨씬 커서 오다니!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진에는 송일국과 대한·민국·만세의 최근 모습이 담겼다. 현재 중학교 2학년인 삼둥이는 아빠 송일국의 키를 훌쩍 뛰어넘으며 폭풍 성장해 시선을 끌었다.

Advertisement

또 어린 시절부터 옷을 맞춰 입었던 삼둥이는 중학생이 된 후에도 여전히 같은 옷을 입었지만, 각기 다른 표정과 포즈에서는 뚜렷한 개성을 드러냈다.

앞서 송일국은 여러 방송을 통해 삼둥이의 성장 근황을 전한 바 있다. 그는 "키가 나보다도 크다. 나도 작은 키가 아닌데 대한이가 186cm, 민국이가 183cm, 만세가 180cm"라고 밝혔다.

Advertisement

그런가 하면 사춘기에 접어든 삼둥이를 키우는 고충도 털어놨다. 대한·민국·만세를 통해 '거울 치료'를 받고 있다는 송일국은 "정말 목구멍까지 욕이 차오르는데 말을 못 한다"며 "내가 어머니에게 과거에 지은 죄가 많아서 3배로 돌려받는다고 생각한다"고 말했다.

Advertisement

또한 지난 28일에도 한 라디오 방송에 출연해 "요즘 너무 스트레스받는다"며 "하루하루 기도하며 살고 있다"고 사춘기 육아의 어려움을 토로했다.

Advertisement

한편 송일국은 2008년 판사 아내와 결혼했으며 슬하에 대한, 민국, 만세를 두고 있다.