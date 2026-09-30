진양혜, ♥손범수 단독 명의 집에 서운 "평등 부부 위촉돼 공동명의 기대"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 진양혜가 남편 손범수의 말 한마디에 감동했다가 뒤늦은 입장 번복에 허탈해진 사연을 공개했다.

오는 10월 3일 방송되는 MBN '속풀이쇼 동치미'에서는 '한 번쯤 애 맡기고 탈출하고 싶다'라는 주제로 이야기를 나눈다.

최근 공개된 영상에 출연한 진양혜는 "(변호사님이) 육아를 많이 했다면 재산 형성도가 50:50이라고 말씀하셨다"며 운을 뗐다.

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그러면서 "남편과 결혼하고 얼마 안 됐을 때 1999년에 명예 평등 부부로 위촉됐다"며 "꾸준히 본보기가 되셨던 분들도 있지만 우리는 갓 결혼한 신혼부부니까 잘살아 보라는 의미로 주셨던 것 같다"고 말했다.

이어 "명예 평등 부부의 선서 내용이 여러 가지가 있지만 '집은 공동명의로 한다'라는 내용이 눈에 띄었다"며 "그래서 우리가 집을 사면 공동명의로 할 거라는 기대가 있었다"고 밝혔다.

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진양혜는 "이후에 집을 샀는데 남편 혼자 단독 명의였다. 처음에 봤을 때는 그런가보다 했는데 남편에 대한 감정이 상하거나 부부싸움 할 때는 불현듯 그 내용이 떠올랐다"며 "그래서 섭섭해서 '우리는 평등부부인데 나는 당연히 당신이 공동명의로 할 줄 알았다'고 했다"고 말했다.

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또 "나중에 또 싸웠을 때는 '이혼할 때는 50:50으로 정확하게 나누자'고 했다. 그랬더니 남편이 '그런 일이 생긴다면 당신 다 가져'라고 하는 거다"며 "그래서 완전히 (마음이) 풀렸다. 이런 남자랑 사는구나 싶어서 자랑도 많이 했다"고 밝혔다.

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이어 "그러고 나서 한참 후에 남편과 기분 좋게 술 한잔하면서 '그때가 내가 제일 감동적인 순간이었다'고 이야기했더니 갑자기 남편이 술잔을 내려놓더니 '그때는 내가 세상을 너무 몰랐다. 50:50이 맞다'고 하더라"고 토로해 웃음을 자아냈다.

한편 진양혜와 손범수는 KBS 공채 아나운서 출신으로 1994년 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있다.