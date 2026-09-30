'십자인대 파열' 손민수, 휠체어 생활 3개월만에 전한 소식 "이제 뛰어진다"

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 손민수가 전방십자인대 수술 후 첫 러닝에 성공하며 회복 중인 근황을 전했다.

손민수는 30일 자신의 SNS를 통해 "십자인대 수술 후 첫 러닝!"이라는 글과 함께 운동 중인 모습을 공개했다.

공개된 사진 속 손민수는 무릎 보호대를 착용한 채 러닝에 나선 모습이다. 수술 후 재활에 힘쓰며 조금씩 운동을 재개하는 근황을 전해 눈길을 끌었다.

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손민수는 이날 33분 동안 달린 기록도 함께 공개했다. 그는 "조마조마하면서 뛰었는데 뛰어지더라! 다리 기능 회복 시작ing"이라며 첫 러닝을 마친 소감을 밝혔다.

앞서 손민수는 지난 6월 축구를 하던 중 전방십자인대가 파열돼 수술을 받았다.

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당시 손민수는 수술을 앞두고 아내 임라라를 향한 미안한 마음을 드러내며 눈물을 쏟기도 했다.

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그는 "남편들은 아내 속 썩이지 말자"라며 "라라한테 제일 미안했다"고 털어놨다. 이어 "이번 기회에 운동을 더 열심히 해서 다시는 안 다치는 하체를 만들고, 이제 아빠로서 위험한 운동을 하지 않기로 마음을 다잡는 계기로 삼겠다"고 다짐했다.

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그러면서 "너무 미안해서 눈물이 난다"며 수술 후 재활 기간 동안 혼자 육아를 맡게 될 아내를 향한 미안한 마음을 전했다.

이번 첫 러닝으로 다시 운동을 시작한 손민수는 자신의 회복 과정을 팬들과 공유하며 재활 의지를 드러냈다.

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한편 손민수는 방송인 임라라와 2023년 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 쌍둥이 남매를 임신했으며, 지난해 10월 건강하게 출산했다는 소식을 전해 많은 축하를 받았다.