김지민, 임신 중 日서 세라복 입었다..5kg 찐 D라인 '깜짝'

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[스포츠조선 정유나 기자] 개그우먼 김지민이 임신 중 일본 오사카를 찾은 근황을 공개했다.

김지민은 30일 "그녀들이 이러고 있는 이유!! 엄청난 게 몰려온다! 험할지도 몰라!! 얼마나 어마무시할지 감도 안 옴!"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 김지민을 비롯해 코미디언 정이랑, 배우 황보라가 일본 오사카 도톤보리의 랜드마크인 글리코상 앞에서 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다.

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세 사람은 마치 화보 촬영을 방불케 하는 독특한 포즈로 여행 분위기를 한껏 끌어올렸다. 특히 정이랑과 황보라는 교복을 연상시키는 스쿨룩을 맞춰 입고 과감한 포즈를 선보여 웃음을 자아냈다.

반면 임신 중인 김지민은 두 사람처럼 격한 포즈를 취하기보다는 세라복 스타일의 원피스를 입고 발랄한 표정으로 분위기를 맞췄다.

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최근 임신 19주 차에 접어든 김지민은 체중이 5kg 늘었다고 밝힌 바 있다.

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한편 김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼, 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 알렸다. 첫 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며 태명은 '두룹이'다. 현재 아들을 임신 중으로 출산 예정 시기는 2027년 2월 초다.

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jyn2011@sportschosun.com