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"더 예뻐졌다" 난리난 고현정, 감탄 나오는 실물 근황...붕어빵보다 작은 얼굴 크기 '깜짝'

[스포츠조선 김수현기자] 배우 고현정이 붕어빵을 즐기는 소소한 일상을 공개하며 팬들과 근황을 나눴다.

고현정은 30일 자신의 SNS에 "붕어빵은 언제나"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

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공개된 사진 속 고현정은 손바닥만 한 붕어빵을 들고 카메라를 바라보고 있다.

붕어빵과 비교해도 작아 보이는 얼굴에 또렷한 이목구비가 시선을 사로잡는다.

이날 고현정은 이번 가을 신상품이 공개된 패션 브랜드를 찾아 쇼핑을 즐기는가 하면, 간식을 먹으며 여유로운 휴일을 보내는 모습도 공개했다.

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특히 최근 팬들 사이에서 한층 달라진 분위기와 외모에 대한 관심을 받고 있는 가운데, 사진 속 고현정의 근황에도 뜨거운 반응이 이어졌다.

사진을 본 팬들은 "너무 아름답다", "언니가 세젤예", "왜 저만 나이가 들죠? 점점 예뻐지세요" 등의 댓글을 남기며 고현정의 근황을 반겼다.

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한편 고현정은 지난해 드라마 '사마귀: 살인자의 외출'에 출연했다. 현재 SNS와 유튜브 채널 등을 통해 자신의 일상을 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.