황정음, 성형에 2천→복구엔 2억 "예쁜 얼굴 다 망쳐..무슨 짓인지"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 황정음이 최근 불거진 외모 관련 반응을 직접 언급했다.

황정음은 30일 자신의 유튜브 채널에 '퍼컬 찾으려다 추구미 박살 난 날'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 황정음은 성수동에서 제작진과 만났다. 제작진이 성수동에는 어쩐 일이냐고 묻자 황정음은 "약간 댓글도 그렇고 반응이 좀 많이 안 좋았잖요 제가"라며 말문을 열었다.

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제작진이 어떤 반응인지 묻자 황정음은 "외모적인 논란이 많았잖아요 제가"라며 솔직히 털어놨다. 황정음은 최근 공개한 사진 속 확 달라진 비주얼로 화제를 모은 바 있다.

결국 황정음은 자신의 퍼스널컬러를 알아보기 위해 나섰다

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황정음은 자신의 추구미에 대해 "자연스러움"이라며 "성형을 너무 많이 해서 예쁜 얼굴을 다 망쳐서 다시 예전으로 돌아가려고 복구 작업을 하고 있다"며 "예를들어 수술할 때 2천만 원 들었다면 복구할 때는 2억 원이 든다. 이게 무슨 짓인지 모르겠다"고 털어놔 눈길을 끌었다.

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특히 그는 성형 부위를 고백하기도 했다. 황정음은 "쌍꺼풀, 코했다. 정말 많이 했다. 쌍꺼풀 한 4번 한 것 같다. 심심하면 가서 했다. '내 마음이 들리니?' 끝나고 쌍꺼풀 수술 했던 거 같다"며 "왜 했는지 모르겠다. 외모가 예쁜데 그걸 유지하고 더 예뻐지고 싶은 욕심이 있었다. 당시는 성형도 유행했다"고 솔직하게 밝혔다.

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또한 "많이 했다가 지금 다시 거의 돌아왔다"며 "코는 하자마자 뺐다. 안 어울려서. 키아누 리브스처럼 된거다. 첫 드라마 출연 당시에 수술했는데 그때 코가 너무.."라고 전했다. 이어 "배우 전향하면서 약간 불안감이 있었나보다. 그래서 외모 변화로 달래려고 했던 것 같다"고 털어놨다.

jyn2011@sportschosun.com