'의사♥' 박은영, SNS 휩쓴 '춤' 언급에.."시어머니는 불편하실 수도"

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[스포츠조선 김수현기자] '중식 여신' 박은영 셰프가 시어머니 생일을 맞아 특별한 식사를 대접했던 일화를 공개했다.

지난 29일 박은영의 유튜브 채널에는 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 함께 출연했던 '히든 천재'와 만나 방송 비하인드와 근황을 이야기하는 영상이 공개됐다.

이날 박은영은 시어머니의 생일을 맞아 '히든 천재'가 운영하는 레스토랑을 찾았다고 밝혔다. 시어머니에게 특별한 식사를 대접하고 싶어 직접 자리를 마련했다는 것.

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박은영은 "시어머님이 이탈리안을 되게 좋아하시는데 맛있는 파스타를 드시고 싶다고 하셔서 제가 '대한민국에서 제일 맛있는 파스타 하는 집에 모시고 가겠다'고 해서 초대했다"고 말했다.

이어 "시어머니가 아주 만족하셨다"며 만족스러웠던 당시 분위기를 전했다.

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그러던 중 제작진은 시어머니에게 '춤'과 관련한 질문을 던졌다. SNS 상에서 춤으로 화제가 됐던 박은영은 시어머니의 반응을 조심스럽게 설명했다.

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박은영은 "어머님이 춤에 대한 언급을 안 하시는 걸 보니까 약간 불편하실 수도 있겠다는 생각은 한다"며 "언급을 안 하는 것 자체가 불편하실 수도 있다는 거다"라고 말했다.

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이를 들은 '히든 천재'는 "어머님만 불편하실까?"라고 농담을 던졌고, 현장에서는 웃음이 터졌다.

한편 박은영은 2024년 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연해 뛰어난 중식 요리 실력을 선보이며 '중식 여신'이라는 수식어를 얻었다. 이후 방송과 요리 콘텐츠 등을 통해 대중과 소통하고 있다.

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박은영은 지난 5월 성형외과 의사와 결혼식을 올리며 새로운 인생의 시작을 알렸다.