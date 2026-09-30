'일라이 이혼' 지연수, 반말에 욕 먹더니..PD에 갑자기 "존댓말 쓸게요" 급존칭

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 지연수가 자신을 둘러싼 댓글 반응을 의식한 듯, 촬영 중 PD에게 돌연 존댓말을 사용했다.

28일 지연수의 유튜브 채널에는 '지연수 아들에게 꼭 해주면 좋을 성교육(부모 필수 시청)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 지연수는 민낯에 편안한 옷차림으로 제작진과 마주쳤다. 아들을 학교에 데려다준 뒤 돌아오는 길이었다는 그는 꾸밈없는 모습이 쑥스러운 듯한 반응을 보였다.

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이후 지연수는 주변을 살피며 "차 조심해라"고 말했다가 이내 "아 맞다. PD님 존댓말 쓸게요. 차 조심하세요"라고 말을 고쳤다.

이를 본 PD가 웃으며 "댓글 봤구나. 그래서 존댓말 쓰는 건가"라고 묻자 지연수는 "맞다. 존댓말 써야죠"라고 답했다.

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앞서 지연수는 유튜브 촬영 과정에서 평소 친분이 있는 PD에게 편하게 반말을 해왔다. 이를 두고 일부 시청자들이 댓글을 통해 불편하다는 반응을 남겼고, 지연수 역시 해당 반응을 의식한 듯 이날부터 PD에게 존댓말을 사용해 눈길을 끌었다.

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한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

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jyn2011@sportschosun.com