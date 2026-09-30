심진화, 월세 30만원 못 내 극단적 생각까지.."매일이 지옥"

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[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 심진화가 무명 시절 월세 30만원조차 내기 힘들었던 당시를 떠올리며 "매일이 지옥 같았다"고 털어놨다.

30일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "밑바닥부터 악착같이 일궈낸 심진화 눈물의 마당집 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 심진화는 "어릴 때부터 집이 넉넉하지가 않았기 때문에 중학생 2학년 때부터 신문 배달을 하고, 주말에는 주왕산에 있는 식당에서 설거지 아르바이트를 했다"라며 어린 시절부터 생계를 위해 일해야 했던 과거를 떠올렸다. 이어 "모텔 아르바이트도 했는데 너무 힘들었다. 크리스마스랑 1월 1일에 사람이 다 꽉 차는데 나는 그 사람들이 놀고 간 것을 치우는 거다"라며 "방 닦으면서 서러워서 막 울었다"고 털어놨다.

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그렇게 악착같이 일해 서울로 올라온 심진화는 고시원 생활을 하며 배우의 꿈을 키웠다. 그러나 경제적인 어려움에 심진화는 배우의 꿈을 내려놓고 개그맨에 도전, 개그맨으로 합격한 뒤에도 경제적인 어려움은 계속됐다. 심진화는 "개그맨 합격하면 여기서 다 된 줄 알았는데 월급이 40만 원이었다"라고 말했다.

이어 "문제는 아빠 돌아가시고 (김)형은이까지 세상을 떠나고 처음으로 내 월세방 방이 생겼다"라고 말했다. 지난 2006년 심진화는 김형은과 과거 SBS '웃찾사'에서 미녀 삼총사로 활동할 당시 무리한 행사 스케줄을 소화하다 교통사고를 당했고, 이 사고로 김형은은 투병 끝에 2007년 1월 10일 세상을 떠났다.

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그는 "월세방 보증금이 사고 보험금이었다. 교통사고가 나서 받은 보험금이 처음으로 내 인생에 목돈이 생긴 것이었다"며 친구를 잃은 사고가 생계를 이어준 아이러니한 현실을 털어놨다. 이어 "내가 그렇게 원했던 방, 화곡동 연립주택의 한 칸을 얻기까지 너무 힘들었다"고 회상했다.

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심진화는 "근데 월세가 30만 원이었다. 내가 월세를 못 내니까 엄마가 장례식장에서 밥을 해주고 하루에 3만 원씩 받은 돈을 모아서 나한테 30만 원씩 보내줬다"라며 "나는 정말 한 점 부끄러움 없이 열심히 살았는데도 '나는 왜 퇴보하고 있는가'라는 생각이 들었다. 매일 매일이 지옥 같았다"며 당시 심경을 털어놨다.

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이어 밀린 월세에 숨어 살았던 현실을 전하며 "30만 원 때문에 사람이 죽을 수도 있구나"라면서 당시 극단적인 생각까지 했던 과거를 털어놔 안타까움을 자아냈다. 심진화는 "무서웠다"라면서 "우리 엄마 생각이 났다. 우리 엄마는 정말 희생의 아이콘이다. 우리 엄마를 생각하니까 도저히 못 하겠더라"라며 가장 힘겨웠던 순간, 어머니를 떠올리며 다시 마음을 다잡았다고 전해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com