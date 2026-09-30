"삼혼은 없다"...'재혼' 조혜련, "남편 허락 받아야 돼" 눈치 보는 이유 (조회련)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 조혜련이 동료 개그우먼 김지선과 여행을 둘러싼 솔직한 대화를 나누며 웃음을 자아냈다.

30일 유튜브 채널 '조회련: 조혜련'에는 조혜련이 이경실, 김지선과 함께 여행을 떠나는 모습이 공개됐다.

이날 조혜련은 연극 '사랑해 엄마'에서 함께 고생하고 있는 배우 이경실과 김지선을 위해 이른바 '엄마 워크숍'을 준비했다. 세 사람은 공연으로 쌓인 피로를 풀고 오랜만에 여유로운 시간을 보내기로 했다.

Advertisement

조혜련은 "오리나 이런 거 먹고 찜질방을 가자. 우리끼리 한번 남편한테 허락 맡아서 가자"고 제안했다.

그러자 김지선은 뜻밖의 반응을 보였다. 김지선은 "언니, (남편한테) 허락 맡아? 난 내가 가고 싶은 거면 간다"고 말해 조혜련을 놀라게 했다.

Advertisement

조혜련이 "너는 허락 안 맡냐"고 되묻자 김지선은 "누가 이 나이에 남편에게 허락을 맡냐"고 말해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

55세인 김지선과 57세인 조혜련의 현실적인 부부 이야기도 이어졌다.

Advertisement

조혜련은 "나는 가면 남편이 따라다니니까 그렇다"고 설명했지만, 김지선은 "미쳤나 봐~"라고 반응하며 폭소를 터뜨렸다.

그러자 조혜련은 슬쩍 "난 재혼이잖아. 눈치 보면서 살아야지. 삼혼은 없어"라고 너스레를 떨었다.

Advertisement

김지선은 "재혼이라도 이 나이에는…"이라며 조혜련의 말에 다시 한번 반응했고, 두 사람의 솔직하고 유쾌한 대화가 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 조혜련은 2014년 재혼했다. 전남편과의 사이에는 딸 김윤아 씨와 아들 김우주 씨를 두고 있다.