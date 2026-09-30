서인영, 클럽 빌려 하루 2000만원 탕진 "술 먹고 진상, 미쳤다 싶어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 서인영이 과거 생일을 특별하게 보내기 위해 클럽을 빌리고 2천만 원을 썼던 일화를 떠올리며 달라진 자신의 모습을 돌아봤다.

30일 유튜브 채널 '개과천선'에서는 "서인영 15cm킬힐신고 지하철타서 스케줄 가는 서인영 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 생일을 맞은 서인영은 "남양주에 오고 나서 맨날 특별한 생일을 하는데 집에 가면 슬프다. 그래서 맨날 울었다"라며 "뭔가 허한 거다. 그리고 엄마 돌아가시고 나서 더 심했다. 좀 조용히 보내고 싶다는 생각을 했다. 그냥 평범한 일상처럼 보내고 싶었다"라며 과거와 달라진 생일에 대한 생각을 전했다.

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그는 "특별하려고 하다가 더 이상하게 돼 버린 거다. 술 먹고 진상되고"라고 말하자, 제작진은 "클럽 빌리고 2천만 원 쓰고"라며 서인영의 과거 모습에 대해 이야기 했다. 서인영은 "그러니까 미쳤다"라고 막살았던 과거를 후회했다.

서인영은 최근 유튜브 활동을 통해 느끼는 감사함도 전했다. 그는 "우리가 유튜브 잘되는 걸 예상하고 한 건 아니었지 않나. 근데 잘 됐다"라며 "그러니까 '이런 행복이 또 있을 수 있는 거구나' 잘되는 거에 대한 감사함을 느낀다"라고 전했다. 이어 "'내가 이제 또 제2의 전성기가 왔구나' 이런 건 전혀 없다"라며 "나는 주위를 잘 못 보고 항상 경주마처럼 보는 스타일이었다. 요즘에는 스태프가 보인다"라고 과거 자신만 바라보며 달려왔던 모습도 돌아봤다.

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이때 제작진은 "아까 충격 받았다. 가방도 다 매니저들이 들어줘서 직접 가방 둘 줄도 몰랐다"라고 하자, 서인영은 "몰랐다. 그렇게 철이 없었다"고 고백했다. 이어 "그러다가 다 없어 봐라. 그럼 바보 되는 거다"라며 주변의 도움을 당연하게 여기지 않게 된 자신의 변화를 설명했다.

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42세가 된 소감을 묻자 서인영은 "기분 더럽다. 이래서 이제 생일로 오는 게 싫다"라고 농담 섞인 답변을 내놔 웃음을 안겼다.

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그러면서 앞으로의 무대 활동에 대한 강한 의지도 드러냈다. '몇 살 때까지 신데렐라 무대를 할 수 있을 것 같냐'는 질문에 서인영은 "60세까지 하려고 한다"라면서 "'신데렐라'는 모르겠고 '개과천선'은 60세까지 하고 싶다"라고 유튜브 채널에 대한 애정을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com