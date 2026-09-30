김숙 "방송 강제 하차 당했을 때 송은이 혼자 남아, 출연료도 안 올려줬는데" ('비보')

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[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 김숙과 송은이가 비즈니스 우정설에 입을 열었다.

30일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '김숙 비밀보장 하차합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한 팬은 "두 분은 분명 찐친이 맞는데 자세히 보면 오래된 직장동료 같다. 방송할 때는 항상 같이 하시는데 여행갈 때는 매번 따로 가시는 게 수상하다. 두 분 혹시 비즈니스 우정 아니냐"고 의혹을 제기했고 두 사람은 "의혹이 아니라 사실"이라 쿨하게 인정했다. 김숙은 "은이 언니한테 여행 가자는 얘기를 1년에 365번 한다. 이날 어떠냐고 일정도 보내는데 언니가 다 거부한다. 서운하다"고 토로했고 송은이는 "거부하는 게 아니라 안 되는 날만 얘기한다"고 밝혔다. 출연하는 방송 프로그램이 달라 일정 맞추기가 쉽지 않다고. 김숙은 "그건 사이가 안 좋고 비즈니스가 아니라 일정이 안 맞아서 못 간다는 것"이라 밝혔고 송은이는 "비즈니스 우정은 맞지만 여행은 다른 문제다. 항상 같이 가고 싶어한다"고 밝혔다.

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두 사람의 비즈니스 우정 의혹에 제작진은 우정 관련 문제를 내기로 했다. 특별한 상황을 주고 서로의 답변을 예상하는 것. 제작진은 "만약 '옥문아' 제작진이 김숙에게 '송은이를 빼고 김숙이랑만 같이 가고 싶다. 대신 출연료 100% 인상해주겠다' 하면 김숙은 뭐라 답할까"라고 물었고 송은이는 김숙의 예상 답변을 적었다. 송은이는 "맨날 농담으로 하는 얘기지만 숙이가 이런 상황이 닥치면 웃음기 빼고 진지하게 얘기할 것"이라며 '콜'이라 적었다. 이에 김숙은 "언니 날 너무 모른다"며 자신의 답변을 공개했다. 김숙의 답변은 '감사합니다.' 김숙은 "요즘 세상에 100% 올려주기 어렵다"고 밝혔고 송은이 역시 "한 명이라도 살아남아야지"라고 인정했다.

김숙은 "은이 언니도 박수 쳐 줄 일이다. 반대 상황이라 해도 언니 축하한다 했을 것"이라 밝혔고 송은이는 "제작진들의 생각인데 우리가 왈가왈부할 건 아니다. 숙이가 만약에 '송은이 안 하면 나도 안 할 거다' 하는 건 바보 같은 일"이라 밝혔다.

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김숙은 "그건 같이 잘리는 거다. 한 명이라도 살아남아서 밥을 사줘야 한다"며 "나 '비밀독서단' 혼자 잘렸잖아. 언니 혼자 살아남았다. 언니는 돈도 안 올려줬는데 끝까지 있었다"고 폭로해 웃음을 안겼다. 송은이는 "심지어 깎았나?"라고 농담했고 김숙은 "프로의 세계는 냉정한 것"이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com