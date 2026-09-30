사망여우, 한가인 저격→사과했는데.."소송 도움 부탁" 후원 문구 남아

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[스포츠조선 정유나 기자] 유튜버 사망여우가 배우 한가인을 둘러싼 '뒷광고' 의혹을 제기했다가 사과한 가운데, 논란의 발단이 된 영상에는 여전히 후원을 요청하는 문구가 남아 있어 눈길을 끌고 있다.

사망여우는 지난 28일 공개한 영상에서 이른바 '먹는 알부민' 제품의 광고 방식과 효능, 과대광고 문제 등을 다뤘다. 이 과정에서 한가인이 과거 자신의 유튜브 채널을 통해 해당 제품을 소개했던 사실을 언급하면서 논란이 불거졌다.

한가인이 2024년 해당 알부민 제품을 소개하며 피로 해소 효과 등을 언급했지만, 사망여우는 실제 효능이 과장됐으며 사실상 혼합음료 수준에 그친다고 주장했다. 또 알부민 검색량이 한가인의 영상 공개 이후 증가했다며, 한가인의 영상이 대중의 관심을 높이는 데 영향을 미친 것으로 보인다는 취지로 말했다. 또 사망여우는 한가인과 관련된 내용을 별도의 쇼츠 영상으로 제작해 공개하며 의혹을 재차 제기했다.

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이에 한가인은 해당 제품이 협찬이나 광고를 통해 소개한 것이 아니라 직접 구매해 사용한 제품이라고 반박했다.

한가인은 "어떠한 대가나 협찬 없이 직접 구매해 사용한 제품을 소개한 것"이라며 "광고 여부에 대해서는 어떠한 거짓도 없다"고 밝혔다. 이어 "유료 광고가 진행되는 경우 '유료 광고 포함'을 표시하고 콘텐츠를 업로드하는 것을 원칙으로 하고 있다"고 설명하며 실제 구매 내역까지 공개했다.

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공개된 자료에 따르면 한가인은 유튜브 채널을 개설하기 전인 2024년 7월 23일 해당 제품 90병을 61만6000원에 구매했다. 이후 약 4개월 뒤인 11월 13일 제품을 소개하는 영상을 공개했으며, 2025년 3월 24일에도 추가 구매한 내역이 확인됐다.

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이후 사망여우는 한가인 관련 쇼츠 영상을 비공개로 전환하고 직접 사과했다.

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사망여우는 30일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티를 통해 "이유를 막론하고 이번 영상으로 불편을 느끼신 모든 분께 사과드린다"고 밝혔다.

그는 "최근 알부민을 다룬 영상에서 한가인 님을 언급했고, 이후 한가인 님이 입장을 밝혔음에도 본질이 아닌 한가인 님 내용 부분을 그대로 잘라 쇼츠로 만들어 오해를 샀다"고 설명했다. 이어 "왜 굳이 그 부분을 또 잘라 쇼츠로 만들었는지 본질에 집중해야 할 채널로서 미숙하고 경솔한 판단이었다"며 "문제의 쇼츠 영상은 비공개했다. 이로 인해 불필요한 피해와 상처를 입으셨을 한가인에게 진심으로 사과드린다"고 전했다.

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그러나 알부민 영상의 더보기란에는 후원을 요청하는 내용이 남아 있는 것으로 확인됐다.

해당 문구에는 "현재 기업들에게 소송을 당하고 있습니다. 도움 부탁드립니다"라는 안내와 함께 '채널 후원(소송 및 활동지원)'을 위한 링크가 기재돼 있다.

jyn2011@sportschosun.com