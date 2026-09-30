서인영, 42세에 첫 지하철 탑승...표 사는 법 몰라 SOS "어릴 때 부유해"

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 서인영이 42세에 인생 처음으로 지하철을 탔다.

30일 유튜브 채널 '개과천선'에서는 "서인영 15cm킬힐신고 지하철 타서 스케줄 가는 서인영 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 제작진은 서인영에게 '만원의 행복' 콘셉트로 촬영 진행을 알리며 "매니저 차 안 되고 지하철, 버스 대중교통만 된다"라고 알렸다.

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이에 서인영은 "한 번도 지하철 안 타봤다"라고 말해 놀라움을 안겼다. 그는 "진짜다. 학교 갈 때도 버스만 탔다. 표 어떻게 하는지도 모른다"라고 말했다. 그러자 제작진은 "옛날에 압구정은 어떻게 갔냐"라고 묻자, 서인영은 "버스 타고 택시 타고 갔다. 엄마가 용돈을 좀 많이 줬다"라고 답했다. 이에 제작진은 "부유하게 살았다"라고 하자, 서인영은 "어렸을 때는 그랬다. 그러다가 엄마가 좀 망했다"라고 말해 웃음을 안겼다.

서인영은 "지하철표를 어디서 사냐. 거기에 사람 있냐. 나 그런 거 진짜 못하는데"라면서 "무슨 말인지 하나도 모르겠다"라며 걱정했다.

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잠시 후 지하철역에 도착한 서인영은 "무섭다"라면서도 "나 할 수 있다"라며 자신감을 보였다.

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하지만 막상 교통카드를 구매해야 하는 순간이 오자 시민에게 도움을 요청했다. 서인영은 시민에게 "좀 창피한데 내가 지하철을 처음 타본다. 표 어디서 끊냐"라고 물었다. 이에 시민의 도움을 받아 처음으로 1회용 승차권 구매에 성공한 서인영은 개찰구 앞에서 "넣는 게 없다"라면서 두 번의 시도 끝에 무사히 개찰구를 통과해 웃음을 안겼다.

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우여곡절 끝에 지하철에 탑승한 서인영은 "심장이 뛴다. 내려야 하는데 놓칠까 봐"라며 목적지를 지나칠까 걱정하는 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

anjee85@sportschosun.com