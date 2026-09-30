"살쪄본 적 없는데" 한다감, 임신으로 무너진 완벽몸매에 겪은 속앓이

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한다감이 평생 유지해온 몸매가 임신을 계기로 달라지면서 겪었던 속앓이를 솔직하게 털어놨다.

30일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 출산을 약 20일 앞둔 47세 한다감이 딸 찰떡이를 만나기 전 특별한 만삭 화보 촬영에 나서는 모습이 그려졌다.

이날 한다감은 임신 35주 차에 접어든 만삭의 배를 처음으로 공개했다. 출산을 앞두고 찰떡이와의 소중한 순간을 남기기 위해 만삭 화보 촬영에 나선 것.

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크롭톱에 청바지를 매치해 자연스럽게 배를 드러낸 한다감은 만삭의 몸에도 세련되고 힙한 분위기를 선보여 눈길을 끌었다.

본격적인 촬영이 시작되자 작가는 한다감에게 "옷을 더 올려서 배를 보이게 해달라"고 요청했다. 이에 한다감은 잠시 쑥스러워하는 모습을 보였다.

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그는 "만삭 배 최초 공개다. 배가 나온 게 쑥스럽다"며 "임신하면 당연히 배가 나오지 않느냐. 어느 순간 관리의 영역을 벗어나면서 배 모양이 딱 바뀌더라"고 털어놨다. 이어 "데뷔한 이래로 배가 튀어나오고 살이 쪄본 적이 없다. 내가 살면서 이런 사진을 찍을 거라고는 상상도 못 했다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

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오랜 시간 철저한 자기관리로 몸매를 유지해 온 한다감에게 임신으로 인한 체형 변화는 낯선 경험이었다. 특히 47세에 임신한 그는 자신의 달라진 모습을 받아들이는 과정이 쉽지 않았다고 고백했다.

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한다감은 "임신해서 가장 힘든 부분은 내 체형 변화를 받아들이는 거였다. 그때는 조금 힘들었다"며 "물론 지금은 받아들인 상태라 배도 오픈했지만, 이렇게 되기까지 힘들었다"고 말했다. 그러면서 "그러면서 진짜 내가 엄마가 되어가는구나 싶더라. 모성애가 생겼다"고 털어놓으며 곧 태어날 찰떡이를 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

jyn2011@sportschosun.com