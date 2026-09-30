김혜연, 코 성형 부작용 고백 "2년째 자리 못 잡아, 코로 숨도 못 쉬었다" ('그래쪄')

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 김혜연이 코 성형 부작용을 고백했다.

30일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서는 '나이 들어서 성형해도 괜찮을까?(w. 김혜연)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김혜연은 나이 들어서 성형하는 것도 찬성이라 밝혔다. 이에 김효진은 "자기가 했으니까 그렇다"고 밝혔고 김혜연은 "30년 전 쌍꺼풀 수술"이라고 발끈했다. 김혜연은 "나는 정말 데뷔 초에 한 쌍꺼풀 수술인데 화장하면 괜찮다. 화장을 지우면 '수술 다시 했냐'고 물어본다. 그때만 해도 외국 배우들처럼 쏙 들어간 눈이 유행이었다. 지금은 얼마나 자연스럽게 잘하냐. 티도 안 난다"고 토로했다.

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그러면서 김혜연은 자연스럽게 코 성형도 고백했다. 김혜연은 "한참 전에 했다가 나이가 먹고 나서 더 예뻐 보이려고 코를 또 했다. 30년 전에 했을 때는 지금처럼 기술이 발달되지 않았다. 그래서 코가 자꾸 내려온다. 자꾸 코가 길어진다. 그래서 2년 전에 코를 다시 했다"고 털어놨다.

김혜연은 "선생님한테 오똑하면서 코 좀 짧게 해달라 했다. 근데 코가 너무 오똑해졌다. 콧구멍이 보일 정도로 오똑해졌다. 그랬더니 뒤에서 내 안티들이 너무 생겼다. 성형을 밥 먹듯이 한다는 둥, 30년 전에 하고 지금 한 번밖에 안 한 건데. 그래서 너무 상처를 받았다"며 "2년 동안 고민하고 있었는데 얼마 전에 축농증이 너무 심해져서 고름이 차고 2년 전에 코 수술 한 게 잘못됐는지 뭐를 넣었다더라. 실리콘 같은 걸 넣었나 보다"라고 부작용을 고백했다.

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김혜연은 "난 이렇게 높은 코를 원한 게 아니고 선생님 의도도 그게 아닌데 내가 좀 발광을 하고 다니냐. 뼈가 제자리를 못 잡고 2년 동안 붕 떠있었다는 거다. 축농증이 너무 심해져서 코로 숨을 쉴 수가 없었다. 노래를 해야 되는데 노래를 하면 콧농이 넘어가서 노래가 안 된다"며 "한 달 전에 이비인후과 가서 축농증 수술, 코가 안쪽으로 쏠려서 숨을 못 쉬어서 맞춰주는 비중격 교정술을 했다. 그래도 다행히 실비보험이 된다"고 밝혔다. 이에 김지선은 "보험이 된 수술은 성형이 아니"라고 강조했다.

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wjlee@sportschosun.com