김지선 "♥남편, 가슴 성형 반대하더니 크게 하라고…만족도 나보다 높아" ('그래쪄')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지선이 가슴 성형에 대해 이야기했다.

30일 유튜브 채널 '김지선 김효진의 그래쪄'에서는 '나이 들어서 성형해도 괜찮을까?(w. 김혜연)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

성형에 대해 얘기하던 중 김혜연은 김지선의 가슴 수술을 언급했다. 김지선은 네 아이 출산 후 가슴 콤플렉스가 생겼다며 "내가 모우수유 홍보대사를 했다. 항상 유축을 해가면서 첫째부터 막내까지 모유수유를 했다"며 "누가 교통사고가 났는데 여자가 목이 돌아간 줄 알고 머리를 돌렸다 하지 않았냐. 나도 그렇게 될까 봐 수술을 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

Advertisement

김지선은 "남편이 수술할 때 왔다. 처음엔 반대했다. 애 넷을 낳았고 나이가 40살이 넘었는데 왜 하냐 했다. 근데 (병원에) 와서는 크게 하기를 원했다. 그래서 했는데 만족도가 나보다 그 사람이 높다"며 웃었다.

그러면서 김지선은 "다 하라는 얘기는 아닌데 나는 옷을 입으면 너무 불편했다. 팔을 들면 속옷이 올라갔다. 만세를 못했다. 그래서 항상 밑으로 내렸는데 도저히 불편해서 안 되겠다 싶어서 했다"고 성형에 만족도를 드러냈다.

Advertisement

김혜연 역시 "솔직히 말해서 돈 투자가 힘들거나 전혀 미용에 관심이 없는 분, 이대로 70대, 80대 살겠다 하시는 분들은 그냥 사셔도 괜찮다. 근데 요즘 백세시대인데 내가 조금 저금을 해서라도 70대인데 60대로 보일 수 있다면 조금 가꾸면서 자기를 꾸미는 것도 나쁘지 않다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com