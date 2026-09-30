출산 당일 태동 줄어든 찰떡이..한다감, 병실서 눈물 "말이 되나"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 한다감이 출산 당일 태동이 평소보다 적었던 찰떡이의 모습에 눈물을 보이며 긴박했던 순간을 공개했다.

30일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 출산을 약 20일 앞둔 47세 연예계 최고령 산모 한다감이 찰떡이를 맞이하기 전 특별한 만삭 여행을 나섰다.

47세 연예계 최고령 산모 한다감은 출산을 20일 앞둔 심경을 밝혔다.

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출산일이 가까워질수록 설렘과 함께 걱정도 커진다고. 그는 "한 달 전부터 '이제 찰떡이가 나한테 오는구나'라고 실감했다"며 "조금 무섭다"고 출산을 앞둔 솔직한 마음을 고백했다. 이어 "내가 잘 해낼 수 있을지, 찰떡이가 건강하게 태어날지 걱정된다"며 예비 엄마의 진심을 전했다.

그런데 출산 당일, 예상치 못한 상황이 벌어졌다. 찰떡이의 전날과 당일 태동이 평소보다 많지 않았던 것.

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병실에 누워 있던 한다감은 심각한 표정을 짓더니 이내 눈물을 훔치는 듯한 모습을 보여 안타까움을 자아냈다. 그는 "말이 되냐"며 당황스러운 마음을 드러냈다.

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남편은 "찰떡이한테 자꾸 보자고 하니까 빨리 나오라는 줄 알았나 보다"라고 말했고, 예정했던 날짜보다 출산이 앞당겨졌음을 알렸다.

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이후 긴박한 수술실 모습이 공개됐다. 갑작스럽게 상황이 진행되는 가운데 한다감은 급하게 남편을 호출하는 모습을 보여 긴장감을 더했다.

한편 한다감은 지난 22일 건강하게 아들을 순산했다.

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jyn2011@sportschosun.com