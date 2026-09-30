심진화, 故김형은 잃고 받은 첫 목돈…"교통사고 보험금으로 보증금 마련"

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[스포츠조선 정안지 기자]개그우먼 심진화가 故김형은를 잃은 교통사고의 보험금으로 처음 자신의 월세방을 마련했던 가슴 아픈 사연과 함께 김형은의 아버지를 지금까지도 꾸준히 챙기고 있는 이유를 털어놨다.

30일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 "밑바닥부터 악착같이 일궈낸 심진화 눈물의 마당집 최초공개"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 심진화는 생계를 위해 중학교 2학년 때 신문 배달을 하는 등 악착같이 일해 번 돈을 모아 서울로 상경했던 일을 떠올렸다.

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그러나 개그맨 합격한 뒤에도 경제적인 어려움은 계속됐다. 심진화는 "개그맨 합격하면 여기서 다 된 줄 알았는데 월급이 40만 원이었다"라고 말했다.

이어 "문제는 아빠 돌아가시고 (김)형은이까지 세상을 떠나고 처음으로 내 월세방 방이 생겼다"라고 말했다. 지난 2006년 심진화는 김형은과 SBS '웃찾사'에서 미녀 삼총사로 활동할 당시 무리한 행사 스케줄을 소화하다가 교통사고를 당했고, 이 사고로 김형은은 투병 끝에 2007년 1월 10일 세상을 떠났다.

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심진화는 "월세방 보증금이 사고 보험금이었다. 교통사고가 나서 받은 보험금이 처음으로 내 인생에 목돈이 생긴 것이었다"며 친구를 잃은 사고가 생계를 이어준 아이러니한 현실을 털어놨다. 이어 "내가 그렇게 원했던 방, 화곡동 연립주택의 한 칸을 얻기까지 너무 힘들었다"고 회상했다. 그러나 심진화는 당시 월세 30만 원이 없어 힘들었던 시간을 떠올리며 "매일 매일이 지옥 같았다"며 당시 심경도 털어놨다.

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그런 가운데 심진화는 故김형은의 부모를 지금까지도 꾸준히 챙기고 있다고 밝혔다. 장영란은 "진화가 동생이지만 존경하는 이유가 형은이의 아버지를 아직 찾아간다"고 말했다. 이에 심진화는 "같은 해에 형은이가 1월에 떠났고, 우리 아빠가 6월에 떠났다"라며 자신의 아버지와 故김형은을 비슷한 시기에 떠나보냈던 당시를 떠올렸다.

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그는 "나는 우리 아빠가 세상을 떠났는데 너무 슬펐다. 근데 형은이 부모님은 자식을 잃은 거지 않나"라며 "딸처럼은 못 하겠지만 그래도 내가 할 수 있는 건 하자 싶었다"고 털어놨다.

심진화는 "오늘도 전화 왔다. (형은이)아버지한테 맨날 전화 온다. 하루의 낙이 소주 한잔하면서 나한테 전화하는 거다"라고 말했다. 심진화는 김형은 아버지의 구순 잔치도 챙겼다. 이를 들은 장영란은 "나는 그래서 네가 더 잘 되는 것 같다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com