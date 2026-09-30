'5400% 수익' 기욤, 38개월 딸에 "'슈돌' 출연료로 첫 투자" 투자 조기교육

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[스포츠조선 정유나 기자] 기욤이 38개월이 된 딸 레아를 위해 투자 교육을 진행했다.

30일 방송된 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서는 38개월 레아가 '투자 조기교육'을 받는 모습이 그려졌다.

이른 아침 눈을 뜬 레아는 냉장고에서 직접 채소들을 꺼내 아침 식사를 시작했다. 당근, 오이, 파프리카 등 건강식을 맛있게 흡입한 레아는 아빠에게 "이거 아빠도 사줄까?"라며 자신이 맛있게 먹은 음식들을 사주고 싶은 사랑스러운 효녀 모먼트를 드러냈다.

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이에 기욤은 "아빠한테 무언가를 사주려면 레아도 돈을 벌어야 한다"고 운을 떼더니 "돈을 벌려면 투자를 해야 한다"며 깜짝 투자 조기교육에 돌입했다.

특히 기욤은 "투자는 일찍 시작할수록 좋다"며 "레아는 '슈돌' 출연료로 첫 투자를 할 거다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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기욤이 차트를 보여주자 레아는 초롱초롱한 눈으로 "왜?"를 연발했다. 38개월 열혈 수강생의 거침없는 "왜?" 공세에 기욤 역시 레아의 눈높이 맞춤형 설명을 이어가며 부녀 투자 스터디가 펼쳐졌다.

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투자를 잘하면 좋아하는 딸기, 블루베리 등 맛있는 과일을 마음껏 살 수 있다는 기욤의 설명에 레아의 눈빛이 달라졌다. 먹을 것 앞에서는 누구보다 진심인 '먹방 요정' 레아는 야무진 말투로 "할 뚜 있어!"를 외치며 자신감을 폭발시켰다.

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한편 기욤 패트리는 캐나다 출생으로, 과거 JTBC '비정상회담'에 출연해 얼굴을 알렸다. 프로게이머 출신으로, 현재는 은퇴 후 전업 투자자로 활동 중이다. 주식 투자로 큰 수익을 얻은 것은 물론, 지난 2018년 비트코인으로 5400%의 수익률로 큰 이익을 남겼다고 밝혀 화제를 모았다.

jyn2011@sportschosun.com