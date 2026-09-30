고우리, '임신 금지 조약' 어기고 시험관 성공 "나 때문에 조현영 일자리 잃어" ('노빠꾸')

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[스포츠조선 이우주 기자] '노빠꾸' 고우리가 시험관 임신 과정을 밝혔다.

30일 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에서는 '고우리, 임신 금지 조약을 어기고 태교하겠다며 자진해서 찾아온 최초의 임산부'라는 제목의 영상이 게재됐다.

배가 불룩한 상태로 출연한 고우리는 임신 과정에 대해 "저희가 난임부부였기 때문에 자연임신이 힘들다 해서 시험관을 준비했다. 귀하게 갖게 됐다"고 밝혔다.

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탁재훈은 "고우리 씨가 임신금지 계약을 어겼냐. 조현영 씨가 고우리 씨를 고소 중에 있다더라. 현영 씨가 요즘 안 보인다"고 물었다. 고우리와 조현영은 지난해 유닛 레인보우18을 결성해 활발한 활동을 예고했다. 이를 위해 고우리의 임신 금지 조항까지 넣었으나 고우리가 임신을 하면서 활동이 잠정 중단된 것. 고우리는 "현영이가 저 때문에 요즘 일자리가 끊겼다. 원래 같이 활동을 열심히 하고 있었는데"라고 털어놨다.

탁재훈은 "레인보우18이 임신하면서 활동이 중단된 거냐"고 물었고 고우리는 "그렇다"고 인정했다. 고우리는 "저희도 이렇게 한 번에 될 줄 몰랐다. 원래 상태가 안 좋아서 걱정을 많이 하셨다. 그래서 유닛 활동할 때도 병원을 다녔는데 선생님께서 이제는 하셔야 한다더라. 그 얘기를 계속 하셔서 마음 같아서는 더 활동을 하고 싶었는데 너무 늦으면 나중에 잘 안 될 수도 있고 하니까 시도를 했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com