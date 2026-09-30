"하루 휘발유값만 60만원"…김연자, 전국 제패한 '축제의 요정' 클라스 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김연자가 바쁜 축제 일정으로 인해 하루 휘발윳값만 60만 원이 나온다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

30일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 52주년을 맞은 국민가수 김연자가 출연했다.

이날 김연자는 최근 대학가 축제부터 전국 각지의 행사까지 쉴 틈 없이 이어지는 바쁜 스케줄에 대해 이야기했다. 김연자는 "바쁠 때는 휘발윳값이 60만 원 나온다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "댄스팀까지 두 대로 다닌다"라면서 "하루에 60만 원 정도 드는 것 같다"라고 말했다. 이에 유재석은 "한 달이 아니라 하루다"라며 놀란 뒤 "전국을 다니니까 그럴 만하다"라고 했다. 이에 김연자는 "전국을 제패한 것 같다"라며 웃었다.

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김연자는 최근 대학 축제에서 뜨거운 반응을 얻으며 '축제의 요정', '떼창의 원조'로 사랑받고 있다. 특히 그는 대학 축제의 시작점이 된 부산대학교와의 인연도 공개했다.

김연자는 "2018년에 처음으로 축제 와달라는 요청이 왔다"라며 당시를 떠올렸다. 그는 "대학생들 아닌가. '나이 먹은 사람이 가도 되나, 좋은 반응이 있을까' 걱정을 했었다"라면서 "나중에 들으니까 부산대 총학생회가 '왜 김연자를 불렀냐'라며 비난받았다고 하더라"고 전했다. 이어 김연자는 "걱정하면서 갔는데 너무 반응이 좋고 떼창을 해줬다"라며 대학생들의 뜨거운 호응에 놀랐던 당시를 회상했다.

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anjee85@sportschosun.com