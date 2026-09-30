김새롬 "조혜련에게 맞아 실신, 김신영은 코피...아직도 미안해 해" ('라스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 라스' 김새롬이 조혜련에게 맞아 실신했다고 밝혔다.

30일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연했다.

김새롬은 유튜브 제작사만 6번 넘게 바뀌었다며 새 제작사를 구하러 나왔다고 밝혔다. 유튜브 조회수가 생각보다 잘 나오지 않는다는 김새롬의 고민에 김구라는 "새롬 씨가 기대치가 높은 거 같다. 조혜련하고 권투 한번 해봐라"라고 콘텐츠를 제안했다. 이에 김새롬은 "안 그래도 권투를 배우러 갔다. 그거는 반응이 좀 있었다"고 밝혔다.

Advertisement

20년 전 명절 특집 프로그램에서 김새롬이 조혜련과 권투 시합을 했는데, 김새롬이 조혜련에게 맞아 실신해 화제가 된 바 있다. 김구라는 상황을 모르는 박미선에게 "조혜련에게 맞아 실신했다"고 밝혔고 김새롬은 "코피 난 건 내가 아니라 김신영 언니다. 나는 실신했다"고 정정했다.

이에 김구라는 "예전에 방송에서 권투를 했는데 김신영은 코피나고 김새롬은 실신했다. 그게 서사가 있는 아이템"이라 밝혔고 김새롬은 "이 얘기를 20년째 하고 있다. 혜련 언니가 되게 미안해하더라"고 밝혔다. 김구라는 "신영이랑 둘이 조혜련에게 복수해라"라고 제안해 웃음을 안겼다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com