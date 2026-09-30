김연자, 전남편 믿었다가 1000억 잃었다.."돈 계산 안 하고 노래만해" ('유퀴즈')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 김연자가 약 1,000억 원의 수익을 올리고도 전남편에게 돈 관리를 맡긴 탓에 무일푼으로 한국에 돌아온 사연을 털어놨다.

30일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 52주년을 맞은 국민가수 김연자가 출연했다.

김연자는 지난 1981년 메들리 앨범을 발매해 약 360만 장의 판매량을 올리며 큰 성공을 거뒀다. 이어 1984년 데뷔 10년 만에 인생곡인 '수은등'을 만나게 됐다.

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이후 '천하장사'에 이어 '아침의 나라에서'를 일본어로 번안한 곡이 1988년 일본에 대히트를 쳤고, 11년 만에 일본 무대에 재진출했다.

그렇게 20여 년간 일본 무대를 휩쓴 김연자는 한류 1세대로 일본을 시작해 브라질, 쿠바, 러시아 등 전 세계를 누볐다.

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이때 유재석은 "해외 공연 출연료를 한 푼도 안 받았다고 하더라"고 묻자, 김연자는 "하다 보니까 자선쇼가 됐다"라고 말했다. 이어 "그만큼 일본에서 많이 벌었다"라면서 "하노이 공연 중 악기가 고장이 났는데 고칠 돈이 없다고 해서 내가 해드리겠다고 했더니 무료 공연으로 난리가 났다"라며 이후 무료 공연을 하게 된 이유를 밝혔다.

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화려한 해외 활동으로 부와 명예를 가졌을 것 같았지만, 정작 김연자는 2012년 해외 활동을 접고 한국으로 돌아올 때 한 푼도 없었다고.

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김연자는 "돈 계산은 안 하고 노래만 했다"라면서 약 1,000억 원의 수익을 전 남편에게 맡긴 뒤 무일푼으로 한국에 돌아온 속사정을 털어놨다.

그는 "처음에는 너무 힘들었다"라면서 "전 남편이 회사 사장님도 하셨다. 해외 자선 공연 비용도 전 남편이 계산을 했고 일본에서의 비용도 전 남편이 다 관리했다"라고 설명했다. 이어 "나는 내가 얼마를 벌었는지, 전 남편이 돈을 얼마나 갖고 있는지 한 번도 물어본 적도 없었다"라며 "번 돈을 조금이나마 갖고 한국 오려고 했는데 상대방이 '없다. 빈손이다'고 하더라"라고 털어놨다.

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김연자는 "어쩔 수 없이 무일푼으로 돌아왔다"라고 그렇게 20년 간 번 모든 돈을 받지 못하고 한국으로 돌아왔다고 털어놨다.

anjee85@sportschosun.com