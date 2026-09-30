김연자, 母 급성 파킨슨병 투병 고백 '오열' "거동 못 하셔” ('유퀴즈')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]가수 김연자가 급성 파킨슨병으로 투병 중인 어머니를 떠올리며 눈물을 쏟았다.

30일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 52주년을 맞은 국민가수 김연자가 출연했다.

이날 유재석은 "15살 고향에서 혼자 상경하지 않았냐. 그때 나에게 해주고 싶은 이야기가 있냐"라고 물었다. 이에 김연자는 "나는 항상 나 자신한테 '잘했다'라고 해주고 싶다. 정말 잘했다"라면서 "어린 나이에도 잘 헤쳐 나갔고, 주위 분들이 도와준 덕분에 여기까지 왔다"라고 했다. 이어 "앞으로도 그런 인생 살 거 같다. 목소리가 나올 때까지는"이라고 덧붙였다.

Advertisement

그러면서 김연자는 자신의 인생에서 가장 소중한 존재인 어머니 이야기를 꺼냈다. 김연자는 "굉장히 나는 복이 많은 사람이다. 엄마는 항상 '아들 열보다 낫다'고 했다"라면서 어머니 이야기에 웃어 보였다. 하지만 이내 어머니의 현재 투병 소식을 전하며 눈시울을 붉혔다.

김연자는 "우리 엄마가 지금 급성 파킨슨병에 걸리셔서 침대에 누워계시고 거동도 못 하신다"라며 털어놨다. 그는 "엄마가 19살에 나를 낳으셨다"라면서 "언니 같고 친구 같았다"라고 회상했다. 이어 "내가 20대 때 우리나라에서 활동할 때 엄마가 나랑 같이 지방도 다녀 매니저 역할도 해주셨다"라면서 "엄마는 젊었을 때 고생을 많이 하셨다. 이제 좀 살 만하니까"라며 말끝을 흐렸다.

Advertisement

김연자는 "한번 사는 인생, 즐겁게 인생 즐기시다가 돌아가시면 얼마나 좋냐"라면서 "너무 안 됐다"라며 결국 참았던 눈물을 쏟아냈다. 그는 "만약에 기적이 일어난다면 다시 건강한 모습으로 내 앞에 나타나 주셨으면 좋겠다"라며 간절한 바람을 전했다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com