"유현철에 맞았냐고?" 10기 옥순, 결혼 앞두고 '시퍼런 멍' 직접 해명

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[스포츠조선 정유나 기자] '나는 솔로' 10기 옥순이 결혼식을 한 달도 채 남기지 않은 상황에서 시퍼렇게 멍든 눈을 공개한 가운데, 그 이유를 직접 밝혔다.

옥순은 30일 자신의 SNS를 통해 "결혼식 한 달도 안 남았는데 눈탱이 밤탱이가 됐다. 남편한테 맞았냐는데 아니다. 화장실에서 넘어졌다"며 해명 영상을 공개했다.

앞서 옥순은 결혼식을 한 달도 채 남겨두지 않은 상황에서 한쪽 눈 주변이 시퍼렇게 멍든 모습을 공개해 팬들의 걱정을 샀다. 이에 일각에서는 멍이 든 이유를 두고 다양한 추측이 나오기도 했다.

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옥순은 "남편 생일+결혼식 준비+아이들 케어로 해명(?)이 늦었다"며 "두 번째여도 결혼식 준비는 너무 어렵다"고 말했다.

이어 멍이 든 경위를 상세히 설명했다.

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옥순은 "주말 저녁에 오빠는 소주, 저는 와인 한 병을 마셨고 오빠는 피곤했는지 소파에서 잠이 들었다"며 "저는 씻으려고 화장실에 갔었는데 정신 차려보니 바닥에 앉은 채 머리만 바닥에 처박혀 있더라"고 당시 상황을 전했다.

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이어 "고개를 드니 피가 뚝뚝 떨어졌고 놀랄 새도 없이 거울 보고 후딱 지혈했다"며 "당시엔 눈썹 옆이 좀 찢어졌나 생각했고 피도 금방 멈춰서 바로 라이브 방송도 했다"고 밝혔다.

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당시 라이브 방송에서는 넘어졌다고 말하기 창피해 "눈썹칼에 베였다"고 설명했다고. 하지만 다음 날 눈이 심하게 붓고 시퍼렇게 멍이 들면서 남편 역시 놀랐다고 한다.

옥순은 "오빠도 많이 놀랐고 바로 약 사다줘서 열심히 발랐다"며 "그리고 그날 이후로 저 금주한다. 술 이제 그만 먹겠다"고 덧붙였다.

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또 앞서 멍든 눈을 공개한 것에 대해서는 "황당한 제 에피소드를 공유하고 싶은 마음이었다"며 "많은 분들이 예상하셨던 일이 아니라 죄송하다"고 전했다.

마지막으로 옥순은 "걱정해주신 분들, 저희 부부 응원해주시는 분들 모두 감사하다"고 인사를 전했다.

한편 '나는 솔로' 10기 옥순으로 출연한 김슬기와 '돌싱글즈3' 유현철은 2022년 공개 열애를 시작, 2024년 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 가정을 합치는 모습을 공개해왔다. 이 과정에서 두 사람은 혼인신고까지 했지만, 이후 파경설이 불거지기도 했다.

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이후 갈등을 봉합한 듯 다시 럽스타그램을 통해 재결합을 암시한 두 사람은 오는 10월 24일 서울 모처에서 결혼식을 올린다.

jyn2011@sportschosun.com