박미선, 암 투병 후 숏컷 유지 "머리 안 자라는 거 아냐, 열 번 넘게 잘라" ('라스')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 라스' 박미선이 항암 투병 당시 느꼈던 감정들을 솔직히 밝혔다.

30일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연했다.

림프절 전이로 항암치료만 16번 받았다는 박미선은 "치료 과정이 힘들었지만 즐겁게 보내려 했다. 저는 조용히 치료 받고 싶었는데 동료들이 하도 나와서 방송 나와서 울고 그래서 죽을병 걸린 줄 알더라. 조혜련 씨가 방송만 나오면 울었다. 제 이름 검색하면 '박미선 장례식'이 나오고 제 장례식 영상까지 나오더라. 그게 너무 많이 나오고 지방에 계신 친척 분들한테도 연락이 왔다. 나는 괜찮고 치료 잘 받고 있는데. 그래서 ('유퀴즈'를 통해) 생존 신고를 하게 됐다"고 밝혔다.

Advertisement

치료 과정이 힘들지만 즐거웠다는 박미선은 "항암 치료하면 14일 만에 모든 털이 다 빠진다. 미리 가발도 준비하고 머리 빠지면 치우는 게 귀찮아서 밀었다. 보통 머리 밀 때 우는데 눈물이 안 나고 즐겁다. 제가 '매드맥스' 퓨리오사를 좋아한다. 언제 이 머리를 해보겠나 싶어서 깎고 기념 사진도 찍었다"고 밝혔다.

박미선은 "제가 울고 그러면 가족들이랑 주변 사람들이 힘들어하니까 아무렇지 않게 얘기하니까 주변에서도 편하게 받아들이더라"라고 밝혔다.

Advertisement

문자로 남편 이봉원에게 암 진단 소식을 알렸을 때 이봉원의 답장은 "괜찮아 내가 있잖아"였다고. 박미선은 "이 과정을 통해 이혼하거나 좋아질 거라 생각했다. 남편이 어떻게 하는지에 따라 이혼하거나 사이가 더 좋아질 거라 생각했다. 사람이 아프면 마음이 비뚤어진다. 근데 남편이 이렇게 나오니까 마음이 녹더라. 그래서 요새 신혼처럼 지내고 있다"고 밝혔다.

Advertisement

특히 주변 지인들에게 많은 챙김을 받았다는 박미선은 "아플 때 주변에서 많이 챙겨줬는데 경실 언니가 집에 오겠대서 오지 말라 했더니 불고기, 상추 물김치 같은 걸 보내더라. 너무 맛있게 잘 먹었다. 양희은 언니는 근처 사는데 갑자기 와서 빵을 주고 나를 본다. '아직 멀었구나' 하고 간다"며 "선우용여 엄마는 매일 걱정이시다. 고기 먹어야 한다고 고기 사주시고 도연이는 '미선나무를 봤다'고 문자를 보내더라. 그 마음을 알겠더라. 정난이가 옆에서 밥을 그렇게 많이 해줬다. 제가 평생 잊지 않겠다. 너무 고맙더라"라고 밝혔다.

Advertisement

하지만 이봉원은 결혼 34년 만에 갑작스러운 작별 인사를 고했다고. 박미선은 "저 아팠을 때 (이봉원이) '라스'에 나온 적 있지 않냐. 그때 '어느 60대 노부부 이야기'를 불러서 다들 감동을 받았는데 그게 감동받을 일이냐. 방송 후에 하하한테 문자 왔다. '잘 봤는데 가사는 좀 아니지 않냐'더라. 나를 완전히 보내는 거 아니냐. 저 되게 아팠을 때였는데"라고 토로해 웃음을 안겼다.

머리가 잘라진 후 귀걸이를 하게 됐다는 박미선은 "사람들이 아직까지 머리가 안 자르는 줄 아는데 열 번 넘게 잘랐다. 한번 짧아 보니까 스타일이 너무 좋다고 하더라. 그전부터 짧은 머리 해보고 싶었는데 방송이라 못했다"며 "봉선이가 저한테 '건강은 잃었는데 스타일은 찾았다' 하더라. 머리가 괜찮더라"라고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com