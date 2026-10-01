김숙, 김호영 '비보' 출연 거절 "유재석·송혜교 급이어야 가능, 네가 올 자리 아냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] '비보' 김숙이 김호영의 게스트 출연을 거부했던 일화를 밝혔다.

30일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '김숙 비밀보장 하차합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 사연자는 홀로 호캉스를 갔는데 한 게 없어 돈이 아까웠다며 호캉스를 즐길 수 있는 방법에 대해 물었다.

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이에 김숙은 "주변에 호캉스하는 분 있냐. 어렸을 때부터 김호영이 호캉스를 했다더라"라며 김호영에게 전화 연결을 했다. 김호영과 MBC '심야괴담회6'에 함께 출연 중인 김숙은 "요즘 호영이 매력에 푹 빠졌다. '심야괴담회' 하러 오면 요즘은 인사하러 잘 안 오는데 호영이는 항상 내 대기실 문을 두드리고 두 바퀴 돌면서 들어온다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

송은이는 "나 따질 거 있다. 가만 안 둔다"고 말했고 김호영은 갑자기 스튜디오에 나타나 두 사람을 놀라게 했다. 알고 보니 김호영과 제작진의 서프라이즈 이벤트. 김호영은 "원래 전화 연결이었는데 기왕이면 난 만나러 가겠다 해서 누나들 모르게 서프라이즈를 하기로 했다. 누나들한테 절대 얘기하지 말라 해서 서프라이즈에 성공했다"고 밝혔다.

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자연스럽게 게스트 자리에 앉은 김호영은 "제가 한번 숙이 누나한테도 얘기한 적이 있다. '언제 한번 초대해주면 안 되냐' 했더니 우리는 게스트가 나오는 게 아니고 전화통화 위주여서 그런 게 없다더라. 그러면 내가 가겠다 결심했다"고 밝혔다.

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이에 김숙은 "내가 분명히 얘기했다. '호영아 네가 올 자리가 아니다. 유재석, 송혜교 정도 급이어야 가능하다'고 했다. 아직 네 차례가 멀었다 했는데 제 발로 들어왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 그러자 김호영은 "근데 마침 전화연결 가능하냐 해서 가야겠다 생각했다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com