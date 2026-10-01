박명수, '한예종 합격' 딸 민서 걱정 "나 닮은 게 득이 될지 실이 될지"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박명수가 딸 민서 양을 걱정했다.

29일 유튜브 채널 '할명수'에서는 '박명수가 딸을 한 명만 낳은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고속도로를 달리던 중 제작진은 박명수에게 "그래도 첫째 아들이 대성공을 했는데 아버지가 '우리 아들 박명수야'러고 자랑하고 다니시지 않냐"고 물었다. 이에 박명수는 "그래서 문제가 많다. 외상을 많이 깔고 다니고 있다"고 토로했다.

Advertisement

제작진은 "어머님도 자랑하고 다니시냐"고 물었지만 박명수는 "우리 엄마는 절대 얘기 안 한다. 피해줄까 봐 절대 얘기 안 한다. 아버지는 안 물어봤는데 박명수가 우리 아들이라 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

딸 민서의 반응에 대해서는 "절대 얘기 안 한다"고 밝혀 눈길을 모았다. 제작진이 "근데 많이 닮았다"고 하자 박명수는 "그게 걔한테 득이 될지 실이 될지 모르겠다"고 걱정했다.

Advertisement

한편, 한국무용을 전공해온 박명수의 딸은 최근 한국예술종합학교 합격 소식이 알려져 큰 축하를 받았다. 박명수의 아내 한수민은 26일 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"며 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서,, 춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"고 직접 합격 소식을 알렸다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com