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박명수, '한예종 합격' 딸 민서 걱정 "나 닮은 게 득이 될지 실이 될지"

이우주 기자

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박명수, '한예종 합격' 딸 민서 걱정 "나 닮은 게 득이 될지 실이 될지"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 박명수가 딸 민서 양을 걱정했다.

29일 유튜브 채널 '할명수'에서는 '박명수가 딸을 한 명만 낳은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

고속도로를 달리던 중 제작진은 박명수에게 "그래도 첫째 아들이 대성공을 했는데 아버지가 '우리 아들 박명수야'러고 자랑하고 다니시지 않냐"고 물었다. 이에 박명수는 "그래서 문제가 많다. 외상을 많이 깔고 다니고 있다"고 토로했다.

박명수, '한예종 합격' 딸 민서 걱정 "나 닮은 게 득이 될지 실이 될지"

제작진은 "어머님도 자랑하고 다니시냐"고 물었지만 박명수는 "우리 엄마는 절대 얘기 안 한다. 피해줄까 봐 절대 얘기 안 한다. 아버지는 안 물어봤는데 박명수가 우리 아들이라 한다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

딸 민서의 반응에 대해서는 "절대 얘기 안 한다"고 밝혀 눈길을 모았다. 제작진이 "근데 많이 닮았다"고 하자 박명수는 "그게 걔한테 득이 될지 실이 될지 모르겠다"고 걱정했다.

한편, 한국무용을 전공해온 박명수의 딸은 최근 한국예술종합학교 합격 소식이 알려져 큰 축하를 받았다. 박명수의 아내 한수민은 26일 "우리 민서가 드디어 가장 원하는 대학에 입학했다"며 "예원중학교, 선화예고 내내 한 번도 장학금을 놓친 적이 없을 정도로 성실하게 열심히 노력해온 민서,, 춤에 대한 열정이 너무 진심이기에 앞으로도 끝없이 춤추고 창작하고 싶다는 민서의 꿈을 진심으로 지지하고 응원한다"고 직접 합격 소식을 알렸다.

wjlee@sportschosun.com

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