김구라, 子 그리·늦둥이 딸 성향 차이에 "뱃속이 달라"…말실수한 박미선 '사과' ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라스' 박미선이 김구라에게 말실수에 대해 사과했다.

30일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연했다.

김수미는 사춘기가 온 딸에게 '감다뒤' 취급을 받는다며 "원래 아기 때는 엄마밖에 모르고 얘기하고 싶어서 재잘거렸던 애인데 이제는 혼자만의 시간이 필요해서 방문을 닫고 안 나온다"고 밝혔다.

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"문자도 줄임말이 온다"고 토로한 김수미에 유세윤은 "보내준 것도 감사한 거다. 아들은 4달 전 것도 안 읽고 있다"고 밝혔다. 이에 박미선은 "자식은 탯줄 자르는 순간부터 이별할 준비를 하라 했다"고 두 사람을 위로했다.

그러자 김구라는 "동현이도 참 착하다. 예전에 방송 끝나면 일산대교 건너면서 계속 잔소리를 하는데 묵묵히 듣고 있다. 근데 우리 막내는 안 그런다. '아빠 그만해'라고 한다"며 "'지금 네가 내 얘기를 못 알아 들어서 그러는데 8살 이후로 네가 말을 이해하면 얄짤없다'고 한다. 애는 그것마저도 즐거워한다. 성향이 다르다"고 두 자녀의 차이를 밝혔다.

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이에 박미선은 "한 뱃속에서 나와도 다 다르다"고 호응했고 김구라는 "뱃속이 같지 않다"고 밝혔다. 당황한 박미선은 "

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진짜 몰랐다"고 사과했고 김구라는 "뭘 모르냐. 다 알면서 왜 그러냐"고 타박해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com